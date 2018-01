Docdata « Terug naar discussie overzicht

Belangrijkste aspecten van het eerste halfjaar van 2011

De omzet van DOCDATA N.V. is in het eerste halfjaar van 2011 met € 13,0 miljoen gestegen tot € 59,0 miljoen (+28%). De omzet van IAI industrial systems is, in lijn met eerder uitgesproken verwachtingen, gedaald met € 4,9 miljoen (-/-48%) met name als gevolg van minder afleveringen van systemen. Docdata heeft met de commerce, payments en fulfilment services een omzetstijging gerealiseerd van € 20,7 miljoen (+69%), waarvan € 15,5 miljoen als autonome omzetstijging voornamelijk als gevolg van het met meer dan 30% ten opzichte van vorig jaar gestegen transactievolume. De activiteiten van de voormalige Dohmen Solutions Groep hebben in het eerste halfjaar van 2011 € 5,2 miljoen meer aan de omzet bijgedragen dan in het eerste halfjaar van 2010 (+40%), met name als gevolg van het feit dat deze activiteiten vorig jaar na de acquisitie per 16 april 2010 slechts 2,5 maand hebben bijgedragen aan de omzet. Tenslotte hebben de media replicatieactiviteiten gezorgd voor een omzetdaling van € 2,7 miljoen (-/-48%) als gevolg van de verkoop van alle aandelen in docdata media GmbH per 21 juli 2010, in combinatie met een verdere teruggang van de replicatieactiviteiten bij het enige op dit moment nog resterende replicatiebedrijf van Docdata in Tilburg.

In het eerste halfjaar van 2011 is een hogere brutowinst behaald van € 14,1 miljoen ten opzichte van € 12,7 miljoen in het eerste halfjaar van 2010 (+11%). De brutowinstmarge over het eerste halfjaar van 2011 is uitgekomen op 24,0% ten opzichte van 27,6% in het eerste halfjaar van 2010, waarbij de brutowinstmarge voor beide ‘lines of business’ is gedaald. Voor Docdata is deze beperkt lagere brutowinstmarge vooral het gevolg van een hoger aandeel van doorbelaste transportkosten en hogere kosten voor de inkoop van bedrijfskleding ten behoeve van een klant. Bij IAI industrial systems is de daling van de brutowinstmarge direct het gevolg van een andere omvang en samenstelling van de afleveringen in beide vergelijkbare periodes, waarbij in het eerste halfjaar van 2010 de uitlevering van het tweede deel van de grote order voor decentrale personalisatie-systemen voor Bulgarije werd gerealiseerd.

In het eerste halfjaar van 2011 is een bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat (EBIT) gerealiseerd van € 3,5 miljoen ten opzichte van € 3,2 miljoen in het eerste halfjaar van 2010. Het bedrijfsresultaat van het technologie bedrijf IAI industrial systems is met € 2,3 miljoen gedaald, voornamelijk als gevolg van een lagere omzet uit in het eerste halfjaar van 2011 afgeleverde systemen. Het bedrijfsresultaat van het e-commerce service bedrijf Docdata is echter fors gestegen met € 2,7 miljoen, waarbij in beschouwing moet worden genomen dat in de EBIT voor het eerste halfjaar van 2010 eenmalige kosten ten bedrage van € 1,3 miljoen waren verantwoord in de verkoop- en beheerskosten voor acquisitie- en advieskosten, aanloopverliezen en herstructureringskosten na acquisitie van de bedrijfsactiviteiten van de voormalige Dohmen Solutions Groep. In het eerste halfjaar van 2011 is voor dit soort eenmalige kosten een bedrag van € 0,2 miljoen verantwoord. Exclusief deze eenmalige kosten in beide vergelijkbare periodes is de (gecorrigeerde) EBIT bijna verdubbeld van € 1,7 miljoen in het eerste halfjaar van 2010 tot € 3,3 miljoen in het eerste halfjaar van 2011. Voor het tweede halfjaar van 2011 verwachten wij nog eens een bedrag van ongeveer € 0,2 miljoen aan herstructurerings-kosten voor deze bedrijfsactiviteiten