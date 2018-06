Bedankt voor je reactie. Ik erken dat het idee best zijn charme heeft en ik ga er zonder meer vanuit dat de technologie wel goed in elkaar zal zitten. Daar zit het probleem niet. De grootste problemen zitten naar mijn menig bij cultuur, (gebrek aan) promotie, de rol van overheden en een economie die niet gaat werken.



1- Het gaat me om het cultuurtje, niet om de technologie an sich. Ik werk zelf in de IT dus ik weet echt wel een beetje waar ik het over heb. Die mensen spreken echt een andere taal dan de grote massa. Dat gaat gewoon niet vanzelf verdwijnen. Hoe belangrijk technologie ook is, we worden echt niet allemaal IT'ers. Iets of iemand moet daar tussenin gaan zitten om de ene wereld te "vertalen" naar de andere. Als er een manier is om daaraan te verdienen, dan gebeurt dat wel, maar het hele bitcoinsysteem maakt het ontzettend moeilijk om te bedenken hoe iemand er belang bij zou kunnen hebben om die rol te spelen. Ik kan in ieder geval geen verdienmodel verzinnen. Maar misschien zijn er slimmere mensen dan ik die dat wel kunnen.



2- Puur objectief maakt dat inderdaad niet uit, maar psychologisch wel. Je onderschat psychologische effecten nogal stelselmatig. Er zijn wel munten met een hele lage waarde, maar geen munten met een hele hoge waarde in omloop. De Vietnamese dong doet ongeveer 20.000 voor een euro, een maaltijd kost daar ongeveer 10.000 dong en dat werkt, maar er zijn geen valuta's in de echte wereld waar een maaltijd een honderdste van een cent kost. Dat heeft te maken met de menselijke maat en met het gevoel dat je wat op zak hebt. Dat soort aspecten zijn belangrijk. Waarom denk je dat Albert Heijn aanbiedingen van 99 cent heeft terwijl de centen in Nederland niet eens gebruikt worden? Puur psychologie.



3- Nee, zo werkt dat niet. Natuurlijk is het grootste deel van het geld giraal. Een miljardenovername reken je niet contant af want dan heb je vrachtwagens vol bankbiljetten nodig. Staatsschulden gaan niet contant, want dan wordt het vooral een oefening in transport en logistiek. Maar dagelijkse transacties gaan nog altijd voor een heel groot deel contant, met fysieke munten en bankbiljetten. Ik ben het niet met je eens dat dat gaat veranderen. Als je je kind een euro (of bitcoin) wil geven voor een goed rapport, dan doe je dat niet giraal. Als je een blikje frisdrank uit een automaat haalt, doe ik dat in ieder geval liever met muntgeld dan met een pintransactie. Ten eerste omdat ik het prettiger vind budgetteren (je ziet direct hoeveel je in je portemonnee hebt, zonder dat je daarvoor een computer hoeft aan te zetten, wachten tot windows is gestart, inloggen op de bank, pagina met reclame overslaan), maar ook omdat het gewoon gemakkelijker is. Alweer: menselijke maat.



4- Een kluis is open te zagen. Bankbiljetten zijn inderdaad aan toonder, maar daarom gebruik je ze ook voor transacties in kleine bedragen, niet om je spaargeld te bewaren. Je onderschat de kwetsbaarheid van zo'n key. Stel je echtgenoot verdenkt je van overspel en weet dat je bitcoin key op je computer staat. Als die gewoon uit wraak die computer wist of vernietigt, dan ben je al je bitcoins onherroepelijk kwijt. Als je key gestolen wordt, heb je geen manier om dat te bewijzen, bovendien heeft dat geen zin want het is onmogelijk om transacties terug te draaien. Rondslingerende backups verhogen het risico op identiteitsfraude alleen maar. Een bankrekening is altijd weer terug te halen omdat de bank weet wie je bent. Desnoods ga je met je paspoort naar het kantoor. Als je aannemelijk weet te maken dat een transactie malafide is, kan de bank die terugdraaien, of uit service je geld teruggeven (echt, dat gebeurt). Maar bij bitcoins is er geen bank en geen kantoor. Als je je key op wat voor manier dan ook kwijt raakt, ben je je bitcoins kwijt en is er geen enkele manier meer om ze weer terug te toveren. Mensen zijn slordig. En mensen zijn bang. Een paar horrorverhalen op Tros Radar van mensen die hun spaarcentjes zijn kwijtgeraakt en de bitcoin is dood.



5- Onderschat overheden niet. Ze kunnen misschien niet bij de coins zelf komen, ze kunnen wel ieder bedrijf dat ze aanneemt op voorhand hoge heffingen opleggen (dat noem je dan forfaitaire BTW of zo) of zelfs verbieden bitcoins aan te nemen. Als je niks met die coins kunt, dan heb je er ook niks aan. Ze kunnen van de daken schreeuwen dat je met je bitcoins alleen in het bos bent en dat je niet bij de overheid hoeft aan te kloppen als er iets mee mis gaat. Ze kunnen suggereren dat het een schimmig gebeuren is dat op zijn minst verdacht is en op zijn slechtst misdadig en gelinkt met terrorisme of zo. Anonieme, volstrekt ontraceerbare transacties zijn immers ideaal voor terroristen en andere criminelen. Als de overheid zo'n systeem niet lust, heb je een probleem. Als je niet op voorhand een bomvrij mechanisme hebt om belastingen te heffen of criminele geldstromen te traceren, zal de overheid je niet lusten.



6- Wat die email betreft heb je een punt. Als er een kritische massa ontstaat, dan kan alles veranderen. Maar je vergeet een paar dingetjes: waarom denk je dat bedrijven graag hun rekeningen per email sturen? Omdat ze dan geen kosten meer hebben aan papier, drukker, en bezorging en dat als pure winst in de zak steken (de prijzen blijven natuurlijk hetzelfde). Daardoor is er een incentive om email te pushen. Maar bij bitcoins heeft niemand een incentive om ze te pushen. Vergeet ook niet de inertie van mensen. Ze kankeren graag op banken, maar het zonder doen is heel wat anders. Vooral heel erg veel gedoe.



Creditcards en pinbetalingen zijn maar langzaam gemeengoed geworden, na enorme, massale marketingoffensieven. Wie gaat veel geld uitgeven om tot vervelens toe reclame voor bitcoins te maken? Niemand heeft daar belang bij, zeker niet als de banken en de overheid er tegen zijn.



7- En nog steeds gebruiken ontzettend veel mensen internet niet veilig. Dat zal naar mijn mening ook niet veranderen, omdat het ingewikkeld is om internet wél veilig te gebruiken. In veel gevallen zitten daar geen grote consequenties aan, veel mensen gebruiken internet vooral voor email en facebook en dat is niet heel erg interessant. Maar phishing en identiteitsfraude zijn al snel groeiende problemen. Het grote voordeel van gewoon geld is dat de verantwoordelijkheid voor de beveiliging voor een groot deel is afgeschermd van de eindgebruiker. Het enige dat die hoeft te doen is zijn pincode geheim houden, geen tancodes laten slingeren (voor een groot deel al opgelost met die codecalculators) en een enigszins fatsoenlijk wachtwoord voor internetbankieren (en dat is al lastig zat). En zelfs dan zal de bank meestal de schade nemen als er iets fout gaat. Maar bij bitcoins ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de eindgebruiker. Er is niemand om naar toe te gaan.