Na Grieken..... Spanje? AMSTERDAM -



wo 22 jun 2011, 08:25

Met 155 stemmen voor en 143 tegen heeft het Griekse parlement gisterenavond het vertrouwen uitgesproken in de nieuwe regering Papandreou. De eerste en makkelijkste horde is genomen. De moeilijkste fase moet nog komen, de protesten zwellen aan.







De beurzen hadden gisteren al de impact van een positieve stemming in het Griekse parlement ingeprijsd. De beurzen worden vanochtend opgeschrikt door een waarschuwing van het IMF aan Spanje dat de schuldenrisico’s aanzienlijk blijven als men niet snel de broodnodige hervormingen zal doorvoeren.



De gevreesde besmetting van de soevereine schuldencrisis wordt door het IMF juist nu nog eens belicht. Het is een gegeven dat de Spaanse Cajas banken voor euro 200 miljard aan schulden dragen vooral door ongebreidelde vastgoed beleggingen. Het IMF dringt erop aan dat Spanje haar inspanningen voor economische hervormingen verdubbelt.



De Griekse premier Papandreou moet nu in de komende dagen het Griekse parlement overtuigen om een vijfjarig euro 28 miljard groot additioneel bezuinigingspakket door te voeren van belastingverhogingen en uitgavenverminderingen om Griekenland een tweede bail out van euro 100 miljard te laten verkrijgen.



Ook zal dan de op korte termijn zo broodnodige oude tranche van €12 miljard van het eerste bail out plan worden uitbetaald door het IMF/EU/ECB. De Grieken hebben op alle fronten gefaald om zich aan de afspraken uit het eerste bail out pakket te houden.



De euro 12 miljard oude tranche wordt mede gebruikt om salarissen en vakantiegelden voor de ruim 1 miljoen ambtenaren te betalen. Ook rente op oude leningen wordt betaald. Feitelijk wordt het grootste deel van het geld gebruikt om gaten te vullen en om tekorten aan te vullen. Weinig voor economische stimulering.



Daarnaast moet het parlement haar akkoord geven aan de privatisering van ongeveer euro 50 miljard aan staatseigendommen in dezelfde periode. De nieuwe Griekse minister van financiën Venizelos wil gebruik maken van de positieve sfeer in het Griekse parlement gisterenavond door zo snel als mogelijk de “Austerity” stemming door te voeren.



Ik kwalificeer de marktreactie als negatief na de positief verlopen stemming in het Griekse parlement gisteren. De euro verzwakt namelijk wat een signaal is dat de markt er niet in geloofd dat de Griekse premier in staat zal blijken te zijn om het additionele bezuinigingspakket van euro 28 miljard door het parlement te loodsen.



PIMCO, de grootste obligatiehandelaar ter wereld, herhaalt vanochtend nog eens te geloven dat Griekenland in default zal geraken. De belangstelling van de Europese private banken en houders van Grieks schatkistpapier staan ook niet te trappelen om vrijwillig een grote duit in het zakje te doen.



Regeringsleiders spreken dat zij euro 25 miljard wel bij kunnen dragen in het tweede bail out plan voor Griekenland. Velen zien dit niet gebeuren. Er is gewoon te weinig vertrouwen dat Griekenland terug zal betalen. de Europese beurzen laten vanochtend dan ook een getemperde reactie zien.



Vandaag verder op de rol natuurlijk de Fed met het rentebesluit waarvan algemeen wordt verwacht dat deze onveranderd zal worden gehouden in de range 0 tot 0,25 procent. sinds december 2008 noteert de Amerikaanse federal funds rate al op dit ultra lage niveau.



Vanavond zijn alle ogen van de markt gericht op de persconferentie die de Fed voorzitter na afloop van het rentebesluit zal geven waarbij ook ruimte voor vragen zal zijn. wat zal Bernanke zeggen over de huidige staat van de Amerikaanse economie?



Iedereen weet dat het $ 600 miljard grote QE2 programma volgende week officieel eindigt. Wat zegt Bernanke over nieuwe stimulering? Gebruikt hij de term QE3? Wat zegt Bernanke over de totaal uit de hand lopende Amerikaanse schuldenplafond situatie? Amerika wordt het probleem na de zomer!



Rob Koenders (1961) is directeur van SprinterTips.nl, een website voor de actieve belegger.