Aandeel ALUMEXX N.V. AEX:ALX, NL0012194724

Vivendi H1 hit by French mobile slump

PARIS | Thu Aug 30, 2012 7:26am BST



PARIS Aug 30 (Reuters) - Vivendi reported a slide in first-half operating profit hurt by tough competition at its French mobile phone business but on Thursday confirmed its annual profit target.



Its revenues slipped 1.2 percent to 14.1 billion euros, while earnings before interest, tax, and amortisation (EBITA) fell 12.7 percent to 2.9 billion euros.



The company made no comments about its ongoing portfolio review in which it is weighing sales of its video games unit Activision Blizzard and its Brazilian broadband unit GVT. Vivendi's former chief executive left in late June after a disagreement with the board over how to reduce a deep share slump.



First-half sales at SFR, the French mobile business that generates most of Vivendi's cash, fell 5.9 percent to 5.76 billion euros, dragged down by a price war that hit the market after the launch of Iliad 's low-cost mobile plans. The unit's EBITA fell 10.3 percent to 1.11 billion euros.



To cope, SFR said it plans to implement a restructuring plan to achieve around 500 million euros in annual operating cost savings by the end of 2014.



Voor dat laatste punt wil men ook gebruik gaan maken van een bekende strategie, verkoop van activa :



Platenfirma Clouseau en Bart Peeters staat te koop

woensdag 01 augustus 2012, 09u41



De muziekuitgever Universal Music Vivendi heeft zijn Belgische filiaal, EMI Belgium, in de etalage gezet. EMI Belgium, dat dertig werknemers telt, heeft onder anderen Buscemi, Clouseau, Ozark Henry, Bart Peeters, Raymond van het Groenewoud, Novastar en Zornik onder contract.

Dat melden De Tijd en Het Laatste Nieuws woensdag. De verkoop past in de plannen van Universal om voor meer dan 250 miljoen dollar (203 miljoen euro) aan activa te verkopen. Op die manier hoopt de muziekuitgever het Europees fiat te krijgen voor de overname van EMI.



Behalve EMI Belgium staan ook het Britse label Parlophone Records, dat Coldplay en Gorillaz huisvest, EMI Classics, Virgin Classics en de lokale afdelingen van EMI in Frankrijk, Portugal, Noorwegen en Zweden te koop.