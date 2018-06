Gepubliceerd: 28-04-2011Persbericht van: SitecoreSitecore Nederland, leverancier van toonaangevend internet marketing platform, is verheugd over het partnerschip met UNIT4. Sitecore streeft ernaar het partnernetwerk uit te breiden met actieve partijen die de klant adviseren in hun online business benadering en die willen investeren in het verwezenlijken van succesvolle webprojecten van hun klanten. UNIT4 Internet Solutions is een full-service internet organisatie en gaat de kracht en eenvoud van Sitecore inzetten als platform voor effectieve internet toepassingen die snel aanpasbaar zijn bij veranderende wensen.“Wij zijn blij met de beslissing van UNIT4 om Sitecore op te nemen in haar portfolio. Het content management systeem van Sitecore staat garant voor een effectieve e-commerce oplossing voor bedrijven die in een snelveranderende omgeving opereren. Dit sluit perfect aan bij de dienstverlening en klantengroep van UNIT4. UNIT4 heeft een gerenommeerde naam en goede referenties en we zijn trots om te melden dat UNIT4 een team van specialisten, zowel strategen als ontwikkelaars, gecertificeerd heeft en zo beschikt over up-to-date kennis van Sitecore”, aldus Harry van Rossum, managing Director van Sitecore Nederland.Steeds meer organisaties nemen in hun marketingplannen ‘behavioral targeting’ (het gericht aanbieden van informatie op basis van zoek en koopgedrag) op. Maar om echte differentiatie online toe te passen, moet je over een technologisch platform beschikken die dit eenvoudig mogelijk maakt. Sitecore is daar hét platform voor. Door de uitgebreide marketingtools stelt Sitecore klanten in staat om websites met real-time personalisatie en gepersonaliseerde email campagnes te genereren. Dit leidt tot efficiëntere en effectievere marktbewerking en het opbouwen van klantrelaties en loyaliteit."De technologie en visie van Sitecore sluit nauw aan op onze aanpak en strategie. Sitecore gaat verder dan alleen contentbeheer en is in te zetten als echte online marketing tool. Dit maakt het een CMS met vergaande mogelijkheden waardoor je online doelgerichter richting (potentiële) klanten communiceert. Daarnaast is het met Sitecore eenvoudig om dynamische websites te ontwikkelen, te beheren en up-to-date te houden. Dit maakt Sitecore uitermate geschikt voor onze klanten. Dat zijn voornamelijk organisaties die succesvol moeten zijn in sterk wisselende omstandigheden in hun specifieke sectoren. Door de flexibiliteit van Sitecore sluit je nieuwe grote investeringen bij kleine veranderingen uit.”, aldus Esther Kuijper, Product manager UNIT4.Over SitecoreSitecore bepaalt de nieuwe norm voor de online interactie tussen bedrijven en hun klanten. Onze webervaringen voelen klantbehoeften aan en worden hierop afgestemd, met verhoogde omzet, Customer Lifetime Value en klanttevredenheid tot gevolg. Het Web Content Management (WCM)-systeem van Sitecore combineert als eerste marketingautomatisering, intranet portal, e-commerce, weboptimalisatie, sociale media en campagnemanagement tot één geïntegreerd, open platform. Met de software van Sitecore zijn bedrijven eenvoudig in staat nieuwe online klanten te herkennen, bedienen, betrekken en converteren.Het uitgebreide pakket aan mogelijkheden van Sitecore biedt marketingprofessionals, zakelijke belanghebbenden en IT-teams de kans om in no time een succesvolle website en online bedrijfsstrategie implementeren, volgen en beheren. Dankzij de krachtige architectuur, geïntegreerde marketingautomatisering en intuïtieve managementopties zijn de meest uiteenlopende succesvolle websites binnen handbereik.Nederlandse Sitecore klanten zijn onder andere FrieslandCampina, Heineken, Vodafone, Nutricia, KPN, RAET, Provincie Noord Brabant, Staatsbosbeheer, Mediq, KNGU, PLUS, Electrabel, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Windesheim, Bibliotheek Midden Brabant, Eneco, IAK verzekeringen en VVV Nederland.Meld u aan voor de Sitecore Community en lees alles over de successen van Sitecore en zijn klanten, partners en ontwikkelaars.Over UNIT4UNIT4 wil een wereldwijde standaard zetten voor bedrijfssoftware die snel veranderende organisaties (een nichemarkt die UNIT4 benoemt als Businesses Living IN Change, oftewel BLINC) in de commerciële en publieke sector helpt om in te kunnen spelen op interne en externe veranderingen. Simpel, snel en kosteneffectief. De automatiseerder heeft activiteiten in zeventien landen in Europa en zeven landen in Noord-Amerika, Afrika & Azië-Pacific. De omzet in 2009 bedroeg 379,4 miljoen euro. Het bedrijf telt ongeveer 4160 werknemers en het hoofdkantoor is gevestigd in Sliedrecht.UNIT4 biedt een breed portfolio van oplossingen, waaronder de financiële managementsoftware CODA en de flexibele ERP-oplossing Agresso Business World. In de Benelux levert UNIT4 business software voor verschillende sectoren, waaronder accountancy, gezondheidszorg, groothandel en distributie, mkb, onderwijs, publieke sector en zakelijke en financiële dienstverlening. Daarnaast levert UNIT4 oplossingen voor personeelsinformatie en salarisverwerking, business intelligence en diensten op het gebied ICT en Internet.