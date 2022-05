quote: Vlindertuin schreef: Dan kan je de uitkering toch gewoon zelf belastingvrij incasseren en loopt de geheel aflossingsvrije hypotheek gewoon door.

De rente-aftrek blijft dan maximaal. Nadeel van de bijleenregeling treedt dan ook niet op.

Vlindertuin, kijk uit.Ook bij een oud regime polis kun je het eindbedrag niet belastingvrij uit laten keren als je de premie gedurende de looptijd van de IB afgetrokken hebt.Als er een lijfrenteclausule op zit of een clausule dat het uit te keren bedrag aangewend moet worden voor de aflossing van een hypotheek of een pensioenrecht (of een stamrecht etc.) dan kun je er ook met een polis van vóór de Brede Herwaardering (die was 1990/1992) niet onderuit. Een dergelijke clausule was toen namelijk de voorwaarde voor de aftrekbaarheid van de premie.Wil je toch afkopen dan moet je de uitkering opgeven in box 1 en de volle mep aan IB daarover betalen.Nog erger wordt het als je tussen 1991 en nu een wijziging in de polis aangebracht hebt, zoals wijziging premie of wijziging begunstigde, en ook als het doel van de polis niet meer in overeenstemming is met de huidige fiscale wetgeving. Dan moet je namelijk naast het hoogste IB-tarief ook nog eens 20% revisierente over het volledige bedrag betalen, in totaal derhalve 72% als je in de hoogste schijf valt. Dat is nu precies het percentage van 72% dat je in de jaren tachtig van de belastingen terugkreeg als je de premie afgetrokken hebt.Google maar eens op revisierente, en lees wat de fiscus daarvan zegt.Ik weet dit omdat ik het zelf meegemaakt heb. Uiteindelijk ben ik onder de revisierente uitgekomen, omdat de Inspecteur niet hard kon maken dat er na de "brede herwaardering" een wijziging in de polis aangebracht was, maar het bedrag kwam wél in box 1 terecht, met alle gevolgen vandien.Ik weet niet in welke orde van grootte het uit te keren bedrag ligt, maar ik zou vóórdat je een beslissing neemt eerst maar eens contact met de Inspecteur IB opnemen. Dat heeft het voordeel dat je er niet voor hoeft te betalen.Een belastingadviseur haalt je bij deze ingewikkelde materie gauw het vel over de oren. Ga eens praten bij de belastingdienst, die kunnen je verwijzen naar een Inspecteur die daar verstand van heeft.Je kunt beter van te voren (schriftelijke!) afspraken maken, voordat je ineens voor lelijke verrassingen komt te staan.|\ ....../|( * o *)-=(~) =--