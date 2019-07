Draka Holding « Terug naar discussie overzicht

Kabelproducent Draka neemt afscheid van beurs

AMSTERDAM (AFN) - Na twintig jaar komt er woensdag een einde aan de beursnotering van kabelproducent Draka uit Amsterdam. Het bedrijf werd eind vorig jaar het middelpunt van een biedingenstrijd tussen het Franse Nexans, het Italiaanse Prysmian en het Chinese Xinmao. De Italianen gingen er met de buit vandoor.



Voor de fabrikant van kabels voor onder meer liften, windmolens en de automobielindustrie biedt de overname een kans om de al jaren aanhoudende krimp op de kabelmarkt te lijf te gaan. Die zette de resultaten van het bedrijf de afgelopen jaren flink onder druk. In 2009 leed Draka ruim 18 miljoen euro verlies. In 2010 boekte het bedrijf een kleine nettowinst van 5 miljoen euro. Dit was vooral te danken aan bezuinigingen, waaronder ontslagen.



Draka werd in 1910 opgericht onder de naam Hollandsche Draad- en Kabelfabriek. In 1970 werd het overgenomen door Philips, dat het in 1986 weer van het concern afsplitste. Het bedrijf ging verder onder de huidige naam Draka Holding en groeide uit tot de op twee na grootste kabelproducent in Europa. Draka had sinds 1991 een notering aan de Amsterdamse MidKap-index en telt 9400 werknemers. Vorig jaar haalde het bedrijf een omzet van 2,4 miljard euro.



Aan de top



Aan de top was het langere tijd onrustig. Sinds 2004 vertrokken vier bestuursvoorzitters. Financieel directeur Okke Koo, die begin 2010 aantrad, vertrok begin dit jaar weer. De huidige bestuursvoorzitter Frank Dorjee bekleedt zijn functie sinds begin 2010 en was sinds 2005 lid van de raad van bestuur.



In 2009 flirtte Draka al even met Prysmian, maar die fusiegesprekken liepen stuk op de prijs. Vorig jaar besloot grootaandeelhouder Flint Beheer, met een belang van ruim 48 procent in Draka, dat het af wilde van de positie. Het voerde hierover gesprekken met het Franse Nexans, de grootste kabelaar in Europa.



Vervolgens brandde de biedingenstrijd los toen Draka en Prysmian een deal aankondigden en ook het Chinese Xinmao zich mengde in de strijd. De Chinezen, die het vooral ging om het verwerven van technologische kennis, druipten uiteindelijk af. Lokale regelgeving en stroperige besluitvorming bleken het struikelblok.