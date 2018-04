Bij zeer grote doses (groter dan 50 Sv = 50.000 mSv) sterft het weefsel binnen enkele uren af. Het slachtoffer is dan dood. Als alleen een arm of been is bestraald, is 'slechts' onmiddellijke amputatie noodzakelijk.



Bij een dosis kleiner dan 1 Sv ( = 1000 mSv) treden geen effecten op die de betrokkene kan bemerken. Wel neemt bij een dosis tussen 250 en 1000 mSv het aantal bloedlichaampjes af, maar het lichaam herstelt zich zelf weer. Toch worden bij kleine doses altijd cellen getroffen door ionisaties. Het overgrote deel van de schade wordt hersteld door het normale reparatiemechanisme dat in de cellen actief is. Er bestaat echter de mogelijkheid dat er iets mis gaat bij de reparatie. Meestal is dit van weinig belang, omdat de cel zich dan ook niet meer op normale wijze kan vermenigvuldigen. In een uitzonderlijk geval is de beschadiging zodanig dat de cel zich ongebreideld gaat delen. Dit leidt dan tot een kankergezwel (tumor). Er bestaat dus een zekere kans dat dit optreedt, die min of meer evenredig is met de dosis. Immers hoe groter de dosis, hoe meer beschadigde cellen, hoe groter de kans dat er bij een van deze cellen gedurende de reparatie iets mis gaat. Er bestaat echter geen relatie tussen bijvoorbeeld de grootte van de tumor en de dosis. Doorgaans duurt het enkele tientallen jaren voordat zo'n tumor zich openbaart. Bij doses tot ongeveer 250 mSv is deze kans op kanker het enige effect van straling. Dit risico wordt geschat op ongeveer 5% per Sv, hetgeen gelijk is aan 0,00005 per mSv.