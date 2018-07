(vervolg)Die berekeningen waren voor Independer.nl de directe aanleiding voor de ontwikkeling van het rekenprogramma, dat gisteren 22-01-2011 bij Kassa werd gepresenteerd (zie ook uitzending gemist)Het doel is om consumenten een meer individuele richtlijn te geven of ze het kapitaal in hun woekerpolis niet beter elders kunnen onderbrengen.Een aantal algemene belemmeringen voor zo,n overstap is al weggenomen.Zo zijn er inmiddels goedkopere alternatieven om de kapitaal-opbouw voort te zetten - banksparen - maar hebben ook enkele verzekeraars de kosten van nieuwe beleggings-polissen fors verlaagd.Een overstap betekent dan lagere kosten en een hogere eindopbrengst.Consumenten die voor zekerheid gaan, kunnen overstappen naar een variant, waarbij er niet wordt belegd, maar gespaard.De overstap kan tegenwoordig fiscaal geruisloos.Anders dan bij een afkoop, waarbij consumenten het bedrag direct in handen krijgen, volgt er bij een overstap naar een goedkopere aanbieder geen forse fiscale heffing en boete.De vrijstelling van het belegde vermogen in box 3 blijft intact.Alleen bij oudere polissen kan er een verslechtering op het fiscale vlak optreden.Het rekenprogramma richt zich op mensen, die willen overstappen en zo een hoger eindkapitaal bereiken.Hilhorst- "Is dat voordeel meer dan 1000 Euro, dan adviseren we om de overstap serieus te overwegen.Win daarbij wel het advies in van een adviseur.Is het voordeel minder, dan weegt dat waarschijnlijk niet op tegen de inspanning en de kosten, die verzekeraars in rekening kunnen brengen".Hilhorst is overigens van mening, dat verzekeraars van de afkoop- of overstapkosten af zouden moeten zien."Moreel gezien zijn die niet te verdedigen, veel verzekeraars hebben dat gelukkig door."Hilhorst meent dat mensen zo,n overstap het beste kunnen regelen via de adviseur, bij wie ze de woeker-polis ooit hebben afgesloten.Die heeft daar ooit een hoge provisie aan verdiend en zou, zo meent Hilhorst, hiervoor niet opnieuw kosten in rekening mogen brengen.(zie ook www.financieletelegraaf.nl) Mvrgr. van Gerrit

door Menno van den BergAmsterdam - Honderdduizenden Nederlanders zijn beter af zonder hun woekerpolis.Overstappen naar een goedkopere verzekeraar of bankspaarproduct leidt vaak tot een fors hogere eindopbrengst.Maar rechtvaardigt dat voordeel de overstapkosten?Een nieuw rekenprogramma op vergelijkingssite www.independer.nl biedt consumenten een snelle check."Ik verwacht dat het gros na een overstap beter af is, de eindopbrengsten liggen elders vaak vele duizenden Euro's hoger", aldus financieel adviseur Kapé Breukelaar.Een woekerpolis, een beleggingsverzekering, bouwt een kapitaal op voor aflossing van de hypotheek of als pensioenaanvulling.Vooral door de hoge kosten van verzekeraars valt die opbrengst echter vies tegen.De compensatie-regelingen met verzekeraars veranderen daar bitter weinig aan.Consumenten staan in dubio. "Ze ontvangen binnenkort weer een actueel waarde-overzicht. Van het verwachte eindkapitaal zullen ze niet blij worden. Dat kapitaal is door hoge kosten, dure overlijdens-risicopremies en magere beleggings-resultaten vaak veel, soms de helft, lager dan verwacht", stelt Edmond Hillhorst van Independer.nl.Elders zijn consumenten vaak beter af.Kapé Breukelaar rekende dit enkele maanden geleden uit tijdens een uitzending van Kassa."Bij alle beleggings-verzekeringen, die ik toen heb doorgerekend, blijktdat consumenten de compensatie aan het einde van de looptijd beter niet kunnen afwachten.Door nu bijvoorbeeld naar banksparen over te stappen, verhogen ze hun eindkapitaal."(wordt vervolgd)