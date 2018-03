We hadden het afgelopen jaar in de Koffiekamer een actieve topic Volkswagen, waar echter bijna uitsluitende de Duitse fabrikanten aan bod kwamen.

Daarom maar eens een nieuwe topic, waar liefst alle fabrikanten aan bod komen.



Ontegenzeggelijk was 2010 het jaar van alle autoaandelen (uitgezonderd Toyota), met koersstijgingen tot 100% en soms zelfs meer (enkele Chinezen).

De vraag is of er nu de rek een beetje uit is, dan wel er nog steeeds volop kansen liggen. Persoonlijk verwacht ik het laatste en geloof ik dat in beginsel alle autofabrikanten opperbeste kansen hebben, al was het aleen maar vanwege de enorme groei in de BRIC landen. Bekijk maar eens de cijfertjes in het bijgevoegde overzicht van de autoverkopen 2003-2010: in China een ver7voudiging van de afzet in 7 jaar!

Dan te bedenken dat in China ook nog een substantionele vervangingsmarkt gaat ontstaan, wellicht zien we daarom binnen hoogstens 10 jaar nog eens een verdubbeling van de markt.



India begint op stoom te komen en zal tegen die tijd vermoedelijk de VS passeren en wereldwijd de nieuwe nummer 2 worden.

Daar waar de westerse markten al enkele jaren stagneren, of zelfs krimpen (VS), was (is) er tevens exorbitante groei in de andere BRIC-landen Brazilie en Rusland.



Dan denk je misschien, wat heb ik als (auto)belegger aan een arm land als India, daar kopen ze immers toch alleen maar Nanos voor 2000 $ per stuk. Maar niets is minder waar. Daar (in India) halen intussen de autokopers de neus op voor de Nano en wordt een toch 2x duurder Suzuki model het best verkocht.



Net zoals in China zal in India imo de welvarende middenklasse met 10-tallen miljoenen per jaar gaan groeien en het aantal rijken (procentueel) nog veel sneller.

Dat zie je ook aan de explosie van de verkoop van premiummodellen in China. BMW, Daimler, Audi versloegen de afgelopen twee jaar in China ruimschoots de toch al zeer snel groeiende markt, en dat vooral met hun topmodellen! Het lijkt daar wel, hoe duurder hoe beter, want des te meer status brengend.



Natuurlijk gaan in de toekomst ook vooral Chinese fabrikanten een veel grotere rol spelen, maar voorlopig verwacht ik niet dat die een wezenlijke bedreiging vormen.



Het maakt niet uit wat je favoriet in de sector is of wat je visie t.a.v. de markt is, hier kan het allemaal ingebracht worden, lang leve de discussie.

En Voda, plaats je autoberichten voortaan maar in dit topic, bvd.