In het bovenstaande interview legt Geert Noels precies de vinger op de wond. Italië heeft jarenlang de gedachte gehad "kick the can down the road". Ze hebben een grote tekort aan medisch personeel en apparatuur . Heeft niets uitstaande met Eurobonds. Het gaat om zorg leveren. Misschien hebben de Oosteuropese landen nog medisch personeel over en/of middelen. Hoewel in crisistijd: "ieder voor zich en God voor ons allen".

Een reactie van Syp Wynia op de uitspraak van Rob Jetten in een twitterbericht.



Bondgenoten'. Is de EU nu een bondgenootschap? Iets gemist?



Rob Jetten

@RobJetten

· 20 uMaar laat Nederland dan ook solidair zijn me

We willen graag dat Europese landen IC-bedden met ons delen. Logisch.



Maar laat Nederland dan ook solidair zijn met bondgenoten in economische nood. Dat is ook in ons belang.



Alleen samen komen we de crisis door!