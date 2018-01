China pakt huizenmarkt aan

26 december 2010, 13:33 | ANP

PEKING (AFN) - De Chinese regering bindt de strijd aan met de sterke stijging van de huizenprijzen. Door meer goedkope woningen te bouwen en speculatie tegen te gaan, moet een zeepbel op de vastgoedmarkt worden voorkomen. Dat bleek zondag uit een toespraak van de Chinese premier Wen Jiabao.



De bouw van goedkope woningen in China wordt volgend jaar bijna verdubbeld, kondigde Wen aan. De regering wil in 2011 zo'n tien miljoen betaalbare huizen laten bouwen, tegen 5,8 miljoen in 2010. Daarnaast worden er strengere eisen gesteld aan het gebruik van land om speculatie te bestrijden.



Om de inflatie op de huizenmarkt in te dammen zal volgens Wen ook het monetaire beleid van China verder worden aangescherpt. In dit kader, en in een poging de algemene inflatie te beteugelen, verhoogde de centrale bank van China op eerste kerstdag voor de tweede keer in drie maanden tijd de belangrijkste rentetarieven. De rente waartegen banken geld kunnen lenen bij de centrale bank ging met 0,25 procentpunt omhoog naar 5,81 procent. De rente op deposito's steeg met eenzelfde stap naar 2,75 procent.



Kredietverlening



De inflatie in China nam in november toe tot 5,1 procent. Dat was het hoogste niveau van de afgelopen 28 maanden. Analisten hielden dan ook al rekening met een verhoging van de rentetarieven, onduidelijk was alleen of die stap al voor de jaarwisseling zou worden gezet. De renteverhogingen zijn bedoeld om de consumptie en kredietverlening in te perken, zodat het tempo waarin de prijzen stijgen wat kan afzwakken.



China verhoogde hiervoor ook al enkele keren de hoeveelheid kapitaal die banken achter de hand moeten houden. Volgens Wen zijn die maatregelen genoeg om de inflatie te beteugelen. ,,Ik geloof dat we de prijzen op een aanvaardbaar niveau kunnen houden met onze inspanningen'', zei hij.



Ook de huizenprijzen zullen tot redelijke niveaus worden teruggebracht, beloofde Wen. Hij is echter niet tevreden over de maatregelen die eerder dit jaar al werden genomen om de excessieve stijging van de huizenprijzen te bestrijden. ,,Die zijn tot nu toe onvoldoende geïmplementeerd, we zullen onze inspanningen versterken.''