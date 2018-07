Wavetrading en het voortdurend noemen van zijn unieke logaritmische benadering. Nog geen 3 maanden was ik lid n.a.v. de, volgens de site, goede resultaten in de maanden april in mei. 1 grote teleurstelling waren de maanden erna...nog net quite gedraaid....de logaritmes waar ze mee schermen zijn 1 grote utopie....vaak lift wavetrading mee op een hele sterke dagtrend om de positie tussen 17 en 17.30 alweer te sluiten...en dan nog niet eens altijd met een minimale winst. Ik zeg...bespaar je die 100den euro's.... je kunt het zelf stukken beter. Uiteindelijk zal mijn realiteit algemeen bekend worden omdat wavetraiding inmiddels ook via todayssystems meedoet. Ik hou de resultaten scherp in de gaten... Naast Balitrader en Lizzard zijn er weinig die iets toevoegen aan je rendement.

