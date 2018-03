Medasys : Portzamparc "conserve" 17/09/2010 10:38 Koerst stijgt laaste kwartier van 1.05 naar 1.11 met dit nieuws franse parel Portzamparc revient sur le dossier Medasys après la publication semestrielle du spécialiste des logiciels médicaux, marquée par des comptes en net retrait. La nette dégradation de la rentabilité opérationnelle sur ce semestre s'explique par des prises de commandes faibles sur le S1 entraînant des décalages de facturations importants, des difficultés à intégrer les acquisitions réalisées en 2009 (Mega Bus, SBO, et RT Consulting) pesant sur la structure de coûts du groupe, en particulier sur les charges du personnel et des difficultés opérationnelles liées au récent changement de gouvernance entraînant des retards de livraison de produits et de projets, explique la maison de bourse. La nouvelle direction a mis en place des mesures correctives afin de redresser l'activité et la rentabilité du groupe, à travers une réorganisation opérationnelle afin d'honorer un certain nombre de contrats dont la réalisation était soit différée ou remise en question, des synergies commerciales entre les filiales et le groupe et une politique comptable plus prudente à travers la mise en place d'une gouvernance comptable. Au final, le récent changement de gouvernance a entraîné un certain nombre de dysfonctionnements opérationnels impactant significativement les résultats semestriels du groupe. Le redressement de la rentabilité opérationnelle anticipé sur le S2 ne devrait pas être suffisant pour compenser les pertes du S1. Les résultats 2010 devraient ainsi rester négatifs selon Portzamparc qui maintient son opinion "conserver" sur le dossier.

