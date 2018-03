Chinese aandelen « Terug naar discussie overzicht

Hier het bericht:

Al weken liggen China aandelen in Amerika onder vuur. Het systeem is vaak hetzelfde. Een belegger/schrijver gaat short op een aandeel en publiceert vervolgens een verhaal, waarbij de onderneming in kwestie onderuit wordt gehaald.

Het klimaat rond China aandelen is in Amerika zo slecht, nadat het gezaghebbende Barron’s enige weken geleden een lang verhaal gepubliceerd heeft over het systeem, waarmee veel Chinese small caps naar de Amerikaanse beurs wordt gebracht. Dit gaat via een zogenaamde reversed merger. Ook werden er kritische opmerkingen gemaakt over de financiële adviseurs en de accountants die bij deze bedrijven betrokken zijn. Sindsdien is het erg onrustig rond de China aandelen en zien we bij het ene na het andere aandeel een poging van short-speculanten om het aandeel onderuit te halen nadat een short-positie is aangegaan. Bij beleggers liggen Chinese aandelen onder de microscoop en bij het minste of geringste gaat het aandeel in de verkoop.

Vandaag is dat Universal Travel (NYSE: UTA) overkomen. In een blog heeft een speculant zijn negatieve ervaringen met het bedrijf uit de doeken gedaan en ik moet bekennen, als je het leest gaat er niet veel goed bij de onderneming. Hij geeft wel aan short op het aandeel te zijn gegaan. Nu wil het feit, dat ik zelf de laatste twee jaar al mijn reizen via de onderneming boek en daarbij niets mis gaat. Toegegeven, ze kennen me en weten dat de onderneming in onze portfolio zit. Maar als ik boek doe ik dat direct met één van de medewerksters. De laatste trip was in maart van dit jaar en de volgende is in oktober.

Het is niet mijn gewoonte op koersdalingen, veroorzaakt door publicaties, posities te sluiten en dat doe ik nu ook niet. Wel krijgen we vragen als is dit een koopkans? Mijn gevoel zegt ja, maar tegelijkertijd zeg ik, dat een verhaal heel lang kan doorzieken. Daarom geef ik ook geen koopadvies op dergelijke koersbewegingen.

Een ander aandeel waar we vandaag een vreemde koersbeweging gezien hebben is bij L&L Energy (NASDAQ: LLEN). Hier kan ik geen negatief verhaal vinden. Of misschien nog niet. Het management heeft in reactie op de koersdaling zelf aandelen ingekocht, maar dat heeft niet geholpen. Wel is er kritiek op de keuze van de accountant door de onderneming. En in het huidige klimaat is het voor Chinese ondernemingen aanbevelenswaardig met een topaccountant in zee te gaan om elke verdachtmaking voor te zijn.

Ik heb beide aandelen op houden gezet