Umicore: 'We zullen met dubbele cijfers groeien'





Na bijna twee jaar aan het hoofd van Umicore en met de crisis achter de rug blikt CEO Marc Grynberg in een interview met De Tijd optimistisch vooruit. 'We gaan met dubbele cijfers groeien de komende vijf à tien jaar.'



Marc Grynberg, CEO van Umicore - Foto Sofie Van Hoof



Marc Grynberg nam bijna twee jaar geleden het roer over van Thomas Leysen aan het hoofd van de materiaaltechnologiegroep Umicore. Net op tijd voor de start van de zware financieel-economische crisis in de nasleep van de Lehman-ondergang.



Bij de publicatie van de halfjaarcijfers bleek het bedrijf echter sneller dan verwacht te zijn teruggekeerd naar het niveau van voor de crisis. Grynberg heeft ook vertrouwen voor de toekomst, gezien het groeipotentieel voor de belangrijkste activiteiten van het bedrijf: recyclage, autokatalysatoren en materialen voor batterijen.



'Ik denk dat we gemiddeld per jaar met dubbele cijfers gaan groeien de komende vijf à tien jaar. Maar dat gebeurt nooit lineair natuurlijk, wel in verschillende stappen. De groei hangt onder andere af van technologische doorbraak (zoals nu bij de recyclage van batterijen), de wetgeving en andere factoren', zegt Grynberg.



De Umicore-topman heeft het ook over de aanhoudende overnamegeruchten omtrent zijn bedrijf. 'Men heeft ons de voorbije jaren aan vier overnemers gekoppeld. Dat is flatterend. We zijn kwetsbaar omdat we 100 procent op de beurs staan, dat is de realiteit. Maar het maakt geen verschil uit dat we gaan referentie-aandeelhouder hebben. We zijn niet kwetsbaarder dan vijf of tien jaar geleden.'



Nou, hij ziet het hééélemaal zitten!



Ik trouwens ook. Koers 31,90.....



Peter