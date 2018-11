nu het politiek risico in (oost)^ EU mag onderschat worden, de besparings maatregelen vinden maar ingang in september ,de non perf eningen stijgen er nog altijd en politiek loopt men er echt op "rotte " eieren en die dure euro is ook niet risicoloos , die zet de helft van europa op non actief of in een of andere gesubsidieerde comecomjob. Maar ik was wel aangenaam verrast door de resultaten en guidance van BTU en SGL , koolhandelaar en leverancier van hoogoven kathodes .:))

Dit is totaal onwaar. Sommige fondsen hebben een "hoge" notering verdiend. Bovendien specificeer je totaal niet wat "hoog" precies is. Dat de AEX geen dure fondsen kent is trouwens onzin. Philips is bijv. relatief even duur als Apple als je naar de waardering tov de waarde van het bedrijv kijkt.Bovendien zit in ING veel risico en zitten ze nog tot hun nek in de schuldne. Als je echt gelooft in een double dip die nog zwaarder is dan de eerste dan kun je ervan uitgaan dat ING naar de ~0-1 gaat aangezien het dan volledig moet worden opgekocht door de staat (als die het nog kunnen betalen, vandaar de marge).Dat de AEX het slechter doet dat de rest van de indices wil helemaal niet zeggen dat hij niet nog verder van die indices af kan.Overigens als je het toch over opties wilt hebben, moet je opties kopen van minder volatiele fondsen waarvan je denkt dat de koers in de toekomst wel eens fors kan dalen. Die opties zijn nl. goedkoper