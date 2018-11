23 07 10 - 21:35



Slechts zeven van de 91 Europese banken zijn gezakt voor de stresstest, en die hebben maar 3,5 miljard euro aan extra kapitaal nodig. Een 'goldilocks scenario' ontvouwt zich, maar inzicht in de echte financiële risico’s is er nog steeds niet.



Alleen Hypo Real Estate uit Duitsland, ATE Bank uit Griekenland en vijf Spaanse banken (Espiga, Diada, Unnim, Civica, Cajasur) kregen het predikaat ‘gezakt’. Zij voldoen bij verdere economische tegenwind niet aan de tier 1-kernkapitaaleis van 6 procent. Dat het Duitse HRE en enkele Spaanse spaarbanken niet door de stresstest zouden komen was reeds ingecalculeerd.



Beperkte economische krimp

Beleggers die het Achtuurjournaal van de NOS hebben gezien, zouden het idee kunnen krijgen dat de financiële sector een volgende crisis met gemak overleeft. Geen woord over de slechts beperkte economische krimp die als ‘worst case scenario’ is gebruikt. Dat slechts 3,5 miljard euro nodig zou zijn om de solvabiliteit van de 7 banken alsnog te borgen zegt veel over de gebruikte criteria. Zie onderstaande grafiek!



Het feit dat slechts zeven middelgrote banken, waarvan er twee al genationaliseerd zijn, de stresstest niet halen zegt eigenlijk alles. Slechts één Griekse agrarische bank overleefde de test niet, terwijl de gehele Griekse financiële sector volgens kredietbeoordelaars als ‘Junk’ moet worden beschouwd. Maar een eventuele default van één van de PIIGS-landen is niet in de test meegenomen.



Haircuts veel te optimistisch

Ook de in het ‘worst case scenario’ gehanteerde haircuts op Zuid-Europees staatspapier is veel te optimistisch. Bij Griekse obligaties (vijf jaar) lag dit op een afwaardering met 23 procent. Bij Portugees en Spaans papier is uitgegaan van 14 en 12 procent. Hoogleraar economie Sweder van Wijnbergen liet eerder weten haircuts van 30 procent voor Griekenland en Spanje reëler te vinden.



Hans Jager

© Blikopdebeurs.com