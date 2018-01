Pharming « Terug naar discussie overzicht

Ik heb mij nog weten in te houden tot na bekendmaking goedkeuring Rhucin.Ik dacht toch nog tegen beter weten in: eerst toch maar even de goedkeuring afwachten.Maar nu moet ik toch ventileren waarom ik Sijmen de Vries of een enorme boef en een oplichter vind. Of deze man heeft een nog lager EQ als Tatjana Simic en hij moet per direct aftreden en zich per direct laten opnemen in een opvanghuis voor minder begaafden..In ieder geval heeft deze CEO er alles aan gedaan om de zittende aandeelhouder te naaien. Sorry voor het taalgebruik. Maar ik kan het niet anders uitdrukken. Het is toch ongelofelijk wat er met de koers is gebeurd de afgelopen 18 maanden(sinds aantreden Boef Sijmen..) Deze man heeft een wel zeer enorme koersschade toegebracht voor 60% van alle zittende aandeelhouders. (de andere 40%, die geen honderden procenten verlies hadden heeft Sijmen uitermate bevoordeeld, risicoloos 100% winst in 3 beursdagen, op 0.12 uitgeven op een dagkoers van 0,40!)Gang van zaken afgelopen 20 maanden na aantreden schurkenCEO Sijmen de Vries:1-20 maanden geleden treedt Boef Sijmen aan als CEO Pharming-Slechte en niet afdoende financieringsdeals met Yorkville (private equatie) gemaakt, duidelijke, kapitale Inschattingsfout kapitaalbehoefte Pharming tot aan goedkeuring Rhucin.2-te vroeg houders van convertibles afgekocht en kostbaar kapitaal uit de onderneming weg laten stromen.3-De cashburn en kapitaalbehoefte verkeerd geschat en te veel achterover gaan hangen en het op een enorme verwaterende emissie hebben laten aankomen.4-Ongeveer 12 beurdagen voor de belangrijkste gebeurtenis in het bestaan van Pharming, die zeer veel goodwill en beursvermogen had kunnen creëren, een debiel verwaterende(40%) emissie uitgeven met een discount van 70%! (0.12 cent per aandeel)5-Alleen institutionele beleggers aan de emissie mee laten doen en andere pre-geselecteerde grotere beleggers van 50.000 euro aan de emissie mee laten doen en de kleine, particuliere aandeelhouder die al langer in Pharming zit met enorme verliezen, uitsluiten.6-Ongeveer 6 beursdagen voor bekendmaking goedkeuring Rhucin via de VEB nóg een keer een Zwaard van Damocles boven de koers hangen in de vorm van het aankondigen van nóg een verwaterende emissie en met misschien weer een enorme discount.7-In het audio persbericht van goedkeuring Rhucin weer geen financiële details willen geven over Milestone betalingen Zweedse handelspartner en inzicht geven in de huidige financiële situatie van Ph. (in de vorm van uitsluitsel geven over nóg een emissie)Elke actie van CEO boef Sijmen de Vries is er een geweest om de koers van Pharming te drukken, te doen verwateren, te doen uithollen, te bashen zelfs. Dat is niet anders uit te leggen.Als Schurk CEO Sijmen de Vries het benul of het tact of het geweten had gehad om te wachten met die IDIOTE emissie. En zijn opmerkingen aangaande nóg een 2 emissie tot de goedkeuring van Rhucin(en die zat er zéér dik in, kon boef Sijmen als geen ander weten..)Dan had je koersen van dik anderhalf of zelfs 2 euro op de borden gehad en geen 40% verwatering gehad op 0.12.. Dan had Sijmen om 12 miljoen op te halen slechts 8 miljoen aandelen X 1.5 hoeven uit te geven.. Je kunt mij niet wijsmaken dat er 20 beursdagen voor goedkeuring Rhucin geen andere mogelijkheden meer waren om financiën op te halen voor PH. Je had Yorkville nog(die nu ook tegen enorme verwaterde converteerbare aandelenopties aankijken) en De Zweedse Handelspartner, gewoon lenen tegen 20%, een paar ton om te overbruggen tot de goedkeuring. Moet je nu eens zien…(0,24)Waarom Boef Sijmen?Ben je Ph. aan het klaarstomen voor een overname? Beetje de koers drukken door bovenstaande acties en met een dikke vette Gouden Handdruk het bedrijf overdragen aan Pfizer of een andere grote pharmaceutical? Jij van een lastig te leiden bedrijf af en waarschijnlijk via the old boys network of Pfizer zelf weer een leuk baantje..Waarom heb je gedaan wat je gedaan hebt? Ik hoop dat de AFM en de VEB je goed te grazen nemen, mannetje. Want je hebt een vies spelletje gespeeld. Hoop voor jou dat het juridisch dicht zit gespijkerd wat je geflikt hebt.Ik zeg wel: Allemaal massaal met een enorme hoop oude schoenen naar de 1e volgende AVA toe en Sijmen eens even flink bedanken voor zijn enorme creëren van deze prachtige shareholdersvalue voor Pharming. En voorstellen dat deze CEO zonder Gouden handdrukken per direct het bedrijf Pharming, besmeurt met pek en veren, dient te verlaten. En dat hij persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor alle geleden koersschade van alle zittende aandeelhouders en dat hij zijn absurde hoge slaris (2009: € 488.669 , 2008: € 151.390, hoe durf je, uit een bedrijf dat financieel door je eigen toedoen met rug tegen de muur staat, idioot! ) dient terug te storten aan het bedrijf. En dat al je verdere vermogen van boef Sijmen afgepakt wordt ten behoeve van de zwaar gedupeerde aandeelhouders!