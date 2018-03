AMSTERDAM (Dow Jones)--Wall Street zal vrijdag naar verwachting hoger openen, waarbij in Washington overeenstemming werd bereikt over de grootste hervorming van de financiele sector in de Verenigde Staten sinds de Grote Depressie.De futures van de Amerikaanse beurzen geven een half uur voor opening aan dat de Dow Jones Industrial Average (DJIA) en de Nasdaq een hogere opening tegemoet gaan.De S&P 500 futures staan 1,00 punten lager op 1068,5. Afgezet tegen de fair value, zal de DJIA omgerekend 1,89 punten hoger openen.De Nasdaq 100 futures staan 5,50 punten lager op 1838,5. Afgezet tegen de fair value, zal de Nasdaq omgerekend 0,72 punten hoger openen ten opzichte van de vorige slotstand.De aandacht van de beleggers gaat vrijdag met name uit naar het nieuws dat Amerikaanse beleidsmakers uit het Huis van Afgevaardigden en de Senaat vrijdag een akkoord bereikten over hervormingen van de financiele sector in de VS. Het wetsvoorstel, dat nog officieel goedgekeurd dient te worden, zal mogelijk 4 juli door president Barack Obama ondertekend kunnen worden.Banken als Goldman Sachs, Citi en Bank of America stegen in reactie op het nieuws tijdens de voorbeurse handel met achtereenvolgens 1,4%, 1,6% en 1,5%.Daarnaast wordt vrijdag uitgekeken naar het verloop van de bijeenkomst van de G20 komend weekeinde in Toronto.Op macro-economisch vlak werd vrijdag voorbeurs bekend dat de economie in de Verenigde Staten in het eerste kwartaal van 2010 met 2,7% minder hard is gegroeid dan verwacht. Bij een eerder raming werd nog gerekend op een stijging van 3,0%.Qua bedrijfsnieuws staat Research in Motion, de fabrikant van de Blackberry, in de schijnwerpers. Hoewel het bedrijf het afgelopen kwartaal minder blackberry's verscheepte dan voorzien rapporteerde het concern over het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2010/2011 een winststijging van 20%. Tevens maakte het bedrijf bekend 31 miljoen eigen aandelen terug te kopen.Het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle presenteerde over het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2009/2010 een onverwachte winststijging van 25%. Bovendien maakte het bedrijf bekend dat de softwarelicentieverkopen het afgelopen kwartaal met 14% stegen.Ook BP kan vrijdag wederom rekenen op de aandacht van de beleggers. De oliereus maakte bekend dat de schoonmaakkosten vanwege het olielek in de Golf van Mexico inmiddels zijn opgelopen tot $2,35 miljard. Zoals eerder voorspeld door Nomura suggereerde het olieconcern de noodzaak om geld op te halen met aandelen om zich te verzekeren van voldoende middelen. Om 15.55 uur maakt de University of Michigan de cijfers voor het consumentenvertrouwen bekend over de maand juni. De index kwam in mei uit op 73,6 en is in juni naar verwachting toegenomen naar 75,5 punten.Door Patrick Buis; Dow Jones Nieuwsdienst +31-20-571-52-01; patrick.buis@dowjones.com (END) Dow Jones NewswiresJune 25, 2010 09:00 ET (13:00 GMT)© 2010 Dow Jones & Company, Inc.