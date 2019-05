Aantal daklozen in Groot-Brittannië sterk gestegen23 december 2018 14u49 Bron: BelgaHet aantal daklozen in Groot-Brittannië is sterk toegenomen. Rond de 170.000 gezinnen en enkelingen slapen in tenten, auto’s of hokjes van het openbaar vervoer. Dat moet blijken uit een rapport dat de liefdadigheidsorganisatie Crisis vandaag publiceerde.Crisis riep de regering kort voor Kerstmis op het probleem eindelijk grondig aan te pakken. De betrokkenen moeten meer sociaal gesteund worden om hen uit de spiraal van dakloosheid te halen.De meeste daklozen slagen er volgens het rapport in om met couchsurfing te overnachten in speciaal voorziene logementen. Maar rond de 12.300 mensen slapen op straat, bijna 12.000 in voertuigen en tenten en rond de 21.000 mensen in “onaanvaardbare tijdelijke verblijven”. Deze vorm van dakloosheid is de voorbije vijf jaar met 100 procent toegenomen. Het onderzoek van de universiteit van Heriot-Watt telde zowel gezinnen als individuen.Volgens de recente officiële statistieken zijn bijna 600 daklozen vorig jaar in Engeland en Wales gestorven. De mannen worden gemiddeld 44, de vrouwen 42 jaar oud. Doodsoorzaken waren vooral zelfdoding, alcoholmisbruik en drugsgebruik.

