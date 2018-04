Reputatie euro loopt flinke deuk op14 mei 2010 | Het Financieele DagbladDoor: Grol, C.Grote beleggers zouden terughoudend zijn om te investeren in munt die zucht onder schuldencrisisCarel GrolAmsterdamDe euro lijdt. Ondanks het ongekende financiële noodverband in Europa, wordt de munt steeds zwakker ten opzichte van de dollar. Gelijktijdig is de onrust funest voor de reputatie van de valuta.Aan het begin van de week was de euro al een eenzame hoofdrolspeler in de financiële wereld, waarop de noodmaatregelen geen geruststellend effect hadden. Beurskoersen spoten omhoog en rentes van Zuid-Europese lidstaten kelderden toen er honderden miljarden werden vrijgemaakt.Weliswaar maakte de euro die ochtend nog een sprongetje, in de middag verdampte de winst alweer grotendeels. 'Eerst zien, dan geloven', was het motto op de valutamarkt. De euro won maandag een cent tegen de dollar.Onder normale omstandigheden is dat een fraai resultaat. Gezien de omvang van de hulpplannen is die winst echter nagenoeg verwaarloosbaar. Bovendien hield die winst geen stand. De euro staat ten opzichte van de dollar nog lager dan vrijdag, toen de plannen nog niet waren aangekondigd.UBS was een van de banken die direct al zinspeelde op een bewolkte toekomst voor de euro. De Zwitserse zakenbank droeg daarvoor een aantal redenen aan. Zo wordt de munt gedrukt door aanhoudende onzekerheid over hoe de financiële problemen worden opgelost. Daarnaast heeft de euro hinder van het aflopen van de stimuleringsregelingen die overheden namen ten tijde van de kredietcrisis.'Ten slotte geloven we dat veel partijen die voor de lange termijn in de euro zitten, terughoudend zullen zijn om hun belangen in de munt te vergroten', schreef UBS in een rapport. De zakenbank doelt op valutamanagers van centrale banken en de kapitaalkrachtige staatsfondsen uit China en het Midden-Oosten. Die partijen investeren voor duizenden miljarden in verschillende valuta's. Voorlopig zullen ze even afzien van de euro, verwacht UBS. Ze zullen pas gaan investeren 'als het 'eindspel' wat duidelijker is'.etc.