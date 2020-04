Wat ik vreemd vind is dat niemand: - het raar vindt dat de Libanese autoriteiten direkt wisten dat het geen aanslag was - het raar vindt dat de Libanese autoriteiten direkt wisten dat het geen technisch mankement betrof - raar vindt dat bij de eerste beelden zo snel na de ramp al geen slachtoffers meer te zien zijn - op zijn minst de woorden vliegramp en Libanon met het Schotse Lockerbee associeert - uit de eerste twee genoemde dingen concludeert dat de Libanese autoriteiten al wel weten wat de oorzaak is. - de voor de hand liggende konklusie trekt dat het een door Libië veroorzaakt ongeluk is (per ongeluk een raket gelanceerd?) of dat uit de gesprekken met de cockpit en de verkeersleiding gebleken is dat de piloten ladderzat waren of anders iets doms of kwaads in de zin hadden.

Wat ik vreemd vind is dat niemand: - het raar vindt dat de Libanese autoriteiten direkt wisten dat het geen aanslag was - het raar vindt dat de Libanese autoriteiten direkt wisten dat het geen technisch mankement betrof - raar vindt dat bij de eerste beelden zo snel na de ramp al geen slachtoffers meer te zien zijn - op zijn minst de woorden vliegramp en Libanon met het Schotse Lockerbee associeert - uit de eerste twee genoemde dingen concludeert dat de Libanese autoriteiten al wel weten wat de oorzaak is. - de voor de hand liggende konklusie trekt dat het een door Libië veroorzaakt ongeluk is (per ongeluk een raket gelanceerd?) of dat uit de gesprekken met de cockpit en de verkeersleiding gebleken is dat de piloten ladderzat waren of anders iets doms of kwaads in de zin hadden.