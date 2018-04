Amerikaanse aandelen « Terug naar discussie overzicht

Is gisteren al fors gezakt doordat Q1 van 2010 een daling van 43% liet zien in de cijfers. Daarnaast hebben veel analisten het aandeel een "downgrade" gegeven. Dit alles heeft als gevolg dat Dean Foods nu onder de 10 usd staat en een nieuwe 52wks low heeft geschreven. Dean Foods maakt echter nog steeds winst, in Q1 van dit jaar kwam de winst per aandeel uit op 0,23 usd, analisten hadden een hogere verwachting namelijk 0,277 usd. Na mijn mening een aandeel om te volgen!Gr---------------9.71 -0.76 (-7.26%)Real-time: 2:04PM EDTRange 9.38 - 10.3252 week 9.38 - 22.09Mkt cap 1.76BP/E 8.47Div/yield -EPS 1.15Shares 181.52MBeta 0.53Inst. own 90%Date/Time (ET) Period EPS Estimate EPS Actual03/31/10 Q1 2010 $0.277 $0.2312/31/09 Q4 2009 $0.374 $0.3109/30/09 Q3 2009 $0.334 $0.3406/30/09 Q2 2009 $0.425 $0.43DescriptionDean Foods Company is a food and beverage company. The Company operates through two segments: Fresh Dairy Direct and WhiteWave-Morningstar. Fresh Dairy Direct, formerly DSD Dairy, is a processor and distributor of milk and other dairy products in the United States, with products sold under more than 50 local and regional brands and a range of private labels. WhiteWave-Morningstar markets and sells a variety of branded dairy and dairy-related products, such as Silk soymilk and cultured soy products, Horizon Organic milk and other dairy products, The Organic Cow, International Delight coffee creamers, LAND O’LAKES creamers and fluid dairy products, and Rachel’s Organic dairy products. WhiteWave-Morningstar also offers branded soy-based beverages and food products in Europe, marketing its products under the Alpro and Provamel brands. In July 2009, the Company completed the acquisition of the Alpro division of Vandemoortele, N.V.