Postzak, Je post al jaren over goud en volgt het goed. Maar wat vind jij van de volgende stelling: Je moet TOCH een onderscheid maken tussen al die beleggers die echt fysiek goud kopen en verkopen en beleggers die in die afgeleide producten zitten. Regelmatig zie je dat die afgeleide producten nauwelijks de echte fysieke hoeveelheden kunnen volgen. Het is eigenlijk gedeeltelijk gewoon een denkbeeldige/imaginaire handel. Die handel, die cijfers bepalen mede de goudprijs. En dan heb je de puur fysieke handel in echt goud. De vraag , voor mij , is : Welke van die twee krachten op de goudmarkt is het sterkst? Daalt de goudprijs omdat de goudhandel plots van al die gekunstelde constructies af wil? Of daalt de goudprijs omdat echte goudbezitters, zowel particulieren als nationale banken, echt fysiek goud plots op de markten gooien. Dat laatste, dus de verkoopvan fysiek goud door huidige goudbezitters zie ik in het huidige klimaat niet zo snel zitten. Dus moet volgens mij de professionele handel die met al die gekunstelde producten werkt die goudprijs drukken en dan weet je als echt fysiekgoudbezitter dat je Krugerrand of plakje goud toch ineens tien procent minder waard is geworden. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik vraag het graag aan jou omdat je d'r al jaren zo inzit. Peter

