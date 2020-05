wie in mei verkocht/verkoopt, haalde minder binnen dan wie in april verkocht...misschien tijd om een zekere tegeltjes wijsheid aan te passen? Met alle commotie omtrent Griekenland, Spanje Portugal is op de markt je euro een daalder waard...? En die Kredietbeoordelaars; waar waren ze voor alle ellende begon? Hadden ze niet, net als de politiek en andere toezichthouders, kunnen waarschuwen toen zaken uit de hand begonnen te lopen en redding nog makkelijker/mogelijk was? Achteraf is altijd makkelijk constateren! ...net als Sell in May...

