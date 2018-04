quote: voda schreef:

Na Griekenland, Portugal, dadelijk de Spaanse bom?

S&P verlaagt kredietwaardigheidsoordeel Spanje

Na Griekenland, Portugal, dadelijk de Spaanse bom?S&P verlaagt kredietwaardigheidsoordeel Spanje

Wel eens gehoord van een kettingreactie ? --> clip + F11 toets voor gehele plaatjeIjsland, Letland, Griekenland, Portugal, Spanje, Ierland, Italië & Engeland en dan ....-> California, Florida, New York etc. etc.En alle grote banken ( en pensioenfondsen) zitten volop in schuldpapier van al die landen / staten en zoals je inmiddels weet ...... grote banken incl. grote pensioenfondsen zijn 'to big to fail/fall'Het is dus voor alle !! westerse overheden 'pompen of verzuipen' en met dat pompen bedoel ik dan 'fresh printed money' .... en wie mogen dat uiteindelijk allemaal terugbetalen: ?Zij, die uiteindelijk ook dreigen te defaulten en dan ...... verlies het volk het vertrouwen in het huidige fiatgeldsysteem en dat heet met een moeilijk woord: 'hyperinflatie'ciao, D.N. (die door menig poster, door deze stelling voor gek zal worden verklaard .... maar of dat over 5 jaar nog is ... mmmmmmm .... ik betwijfel het);-)