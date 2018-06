NieuwsIjsland wordt geofferd19-04-2012 17:32:00AMSTERDAMIJsland / Global CoolingZoals u weet dreigt de wereld ten onder te gaan aan Global Cooling.Nadat Ijsland in 2008 de aanzet gaf tot het ineenstorten van ons financiële systeem, is het nu in 2012 verantwoordelijk voor de afkoeling van de aarde.Door de langdurige uitstoot van vulkaan Eyjafjallajoküll is onze aardbol volledig omsloten met een wolk van glas-stof dat 30% van de zonnewarmte reflecteert.De gemiddelde temperatuur op de aarde is in een jaar tijd met 3 graden gedaald, en zal in het komende jaar nog eens met 4 graden dalen.Er zijn al ijsberen gesignaleerd in Drenthe, om maar niet te spreken over de slachtoffers die zij gemaakt hebben tijdens de elfstedentocht in september!Gelukkig is Rusland bereid gevonden om haar nieuwe provincie Ijsland op te offeren.Komende dinsdag volgt er en gezamenlijke actie van Frankrijk en Iran waarbij er 32 kernkoppen gelijkertijd in- en rond de vulkaan gestuurd worden (life te zien via Google implants). De toegezegde bijdrage in nucleaire slagkracht door Amerika is ingetrokken daar alle kernkoppen al ontmanteld waren voor civiele toepassingen (lees; kerncentrales).Rusland hoopt zo tevens een einde te maken aan de grote stroom illegale amerikaanse vluchtelingen die via het poolijs het land bereiken.Om deze en andere redenen heeft premier Wilders de grenzen gesloten voor alle ijslandse asielzoekers “opdat ons land niet vervuild zal worden door financiëel terroristen”.De beursgang van Havekotte (Viking) is een week uitgesteld.Financiële hoogtepunten van de laatste dagen:Zuiderzee Salmon, gevestigd te Volendam is nu wereldwijd de grootste leverancier van gekweekte zalm.Air France-KLM is in de afgelopen weken ontbonden. Een aantal onderdelen van het oorspronkelijke KLM zijn ondergebracht in de succesvolle rederij Royal Powerboat Ferries van Victor Muller.Het onlangs ontwikkelde Highland Stamboekvee weet het tekort aan melkproductie in Europa goed op te vangen. Numico denkt dit jaar weer uit de rode cijfers te komen.Door de inzet en know how van Nuon zijn nu alle olie- en gasgestookte centrales in West-Europa omgebouwd naar kolen gestookte centrales om zodoende zoveel mogelijk CO2 uit te stoten. Woordvoerder van Nuon, Han Klei, benadrukte nogmaals dat Nuon alles in het werk zal stellen om ons milieu te redden.Het aandeel Nuon is vandaag gesloten op een koers van fl. 1436,16 (+36%)Door Harm Luttikhedde, Dow Jones Nieuwsdienst: +31-20-5715200; harm.luttikhedde@dowjones.com