LV,Ik lees toch met verbazing zo'n verhaal.Ik zou me nog voor kunnen stellen dat een 14-jarige belangstelling heeft in wat een bedrijf als Apple , of Google of Ubisoft doet. Maar een balans lezen kan geen enkele 14-jarige. Zeker niet met het huidige opleidingsniveau....[/quote]Wel aardige onderschatting van de jeugd.Ja er zullen er veel meer zijn die het niet kunnen, maar dat was het zelfde jaar dat we bedrijfs-economie kregen en daar kwamen al die aspecten toch echt wel aan het licht.We hielden ook een schaduw-portefeuille bij, was echt leuk.[quote=ffff]Dus steekt zo'n kind eventueel zijn geld in een bedrijf waarvan hij met onderbuiksgevoel verwacht dat het wellicht nog meer winst gaat maken.[/quote]Ja in het begin misschien. Uiteindelijk zijn opties natuurlijk veel meer dan gokken.[quote=ffff]En omdat opties eigenlijk alleen maar een soort hefboomwerking hebben, koopt hij in plaats van aandelen, opties in zo'n bedrijf.[/quote]Dat kan, maar hoeft niet. Ik heb een positie in Tomtom via de optiemarkt. Gekocht een call + geschreven put dec 5,95. Als je de prijzen erbij pakt zie je iets grappigs, je krijgt 15ct meer dan het waard is + geld op de bank levert me nu 2,75% op. Toen ik de positie openende was het verschil wat groter. Kortom ik krijg nu zo'n 5% extra.De markt is niet perfect.In ING heb ik dat ook een tijdje terug opgezet, ook een verschil, maar dat is te verklaren omdat de markt dividend verwacht. Tja ik verwacht geen dividend, dus geef mij dat extraatje dan maar. +natuurlijk weer de rente. spaarrente is veel hoger dan de marktrente.En jij klaagde over die hoge dividend-(en bank-)belasting in Belgie, die zou je ook kunnen omzeilen mbv. opties.[quote=ffff]maar met enige kennis een portefeuille opbouwen of onderhouden heeft dat ( volgens mij) weinig te doen.[/quote]Het is dan ook slechts een hulpmiddel.[quote=ffff]En dan zwijg ik er maar over dat een veertienjarige toch nauwelijks een benul heeft van het algehele beursklimaat in Amsterdam, in Europa, in de USA of Azië......