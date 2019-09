Tja, je kunt alles wel een genocide vinden.....



Gelukkig zijn er toch best ook nog redelijk objectieve documentaires over hoe die mensen leven en in die situatie terecht zijn gekomen. Met name.....op de BBC. Tja, als je van je leven een puinhoop maakt, als je ook niets wilt doen dan alleen wat drugs gebruiken en uit warenhuizen stelen...tja... dan mag er toch ook eens iemand zijn die op hun eigen verantwoordelijkheid wijzen in plaats van altijd dat irritante gezeur dat de Overheid met zijn legers welzijnszorgers, met zijn campagnes om mensen op te vangen etc. etc. de schuld te geven.



Weet je Kaiser: Speciaal voor jou:



Ik heb mij enkele weken geleden KAPOT geërgerd aan een uitgebreid programma op de Nederlandse tv-zender MAX.

Weet je wat ze nu weer hebben bedacht voor de vele daklozen? Ze gaan een voetbalcompetitie IN HET BUITENLAND organiseren voor Nederlandse daklozen. Die worden getraind en begeleid door....professionals ( !!! ), uiteraard, ik durf er gif op in te namen op kosten van de belastingbetaler. Superbegeleiding, verpampering tot en met en oh zo fijn: de dakloze kan zich manifesteren als best aardige voetballer.



En geen mens komt blijkbaar op het idee om die dakloze een heggeschaar in zijn hand te stoppen of een kwast en een pot witte verf....

Geen mens! Want dat is toch ontzettend hardvochtig.... Dan gaan ze misschien wel zelfmoord plegen...Het onderwerp van jouw bijdrage...



Die verpampering is zo doorgeslagen ( in mijn ogen) dat er in de media al blijkbaar niemand iets van durft te zeggen dat die begeleiding door al die welzijnswerkers wel eens een andere richting zo mogen hebben. Laten we zeggen: Een stuk harder, forser.



In die BBC reportage was de stelende dugsverslaafde dakloze na een half jaar ook dood..... Eigen schuld, denk IK dan. Maar ja, de Nederlandse maatschappij gaat ze liever opvangen met buitenlandse voetbalreisjes.....



Ze doen maar.....maar niet van mijn centen!



Peter