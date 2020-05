ING Groep « Terug naar discussie overzicht

Dip voor INGNICO BAKKER | VRIJDAG 17 APRIL 2015, 12:45 uur | 1119 keer gelezenHet Aandeel ING heeft de afgelopen maanden uitstekend gepresteerd. De koers is dit jaar met bijna 30% gestegen, maar thans indiceert mijn marktlens dat een correctiebeweging aanstaande is. Een stapje terug tot zelfs 12,00 is goed mogelijk in de komende weken.Ik zal de componenten van mijn methodiek voor u duiden en aangeven waarom ING rijp is voor een dip. Na de dip is het fonds weer koopwaardig.Gezonde correctieING is een van de meest geliefde fondsen op het Damrak. Niet gek, al maandenlang is er sprake van een ijzersterke uptrend. Er is een stevig proces van hogere bodems en toppen gaande en geregeld worden significante upswings geproduceerd. Vanaf medio januari is opnieuw een ferme actiebeweging gestart. Met een mooie +9 swing wonnen de kopende partijen rap terrein en wisten zij op te stomen tot een top op 14,34. Deze week is echter een zwarte candle als Bearish Engulfing patroon in de maak (de zwarte candle omarmt de voorliggende witte candle), een betrouwbaar omkeerpatroon. Hier komt bij dat de afstand tot de gemiddeldelijn aanzienlijk is en ook de negatieve divergentie in de RSI doet een duit in het zakje. Al deze indicaties tezamen zorgen ervoor dat een gezonde correctie richting de 13,00-12,00 Fibo-zone waarschijnlijk is. Zolang de koers onder de rode streep op 14,34 noteert, is de correctiestand valide. Als in de komende weken een hogere bodem wordt gevormd in de Fibonnaci retracement zone, kan de sterke uptrend worden vervolgd.Nieuwe koopkansenVanuit mijn marktlens komen diverse indicaties naar voren die wijzen op een aanstaande correctiebeweging. Het is dan ook raadzaam om te wachten tot een hogere bodem is gevormd. Als in de komende weken een witte candle wordt geproduceerd boven de sleepkabel en de RSI boven de 50-lijn omhoog krult, kunnen trendvolgende beleggers overwegen (additionele) koopposities in te nemen. “Kort lager, lang hoger” is dan ook het motto voor ING.Voor grafiek, zie link: