This was not the News .... but the Thoughts Behind the Curtain ...:-)



Waarom was er ook al weer die oppositie tegen Bashar al-Assad ?

-Welnu, de Saudi's wilden een gaspijpleiding door Syrië naar de Middellandse Zee zodat ze makkelijker gas konden leveren aan Europa. Assad is daar tegen en uiteraard steunt Putin Assad, want die levert liever zelf het gas aan Europa :-)



Waarom opeens al die toenadering tussen de VS en Cuba ?

-Welnu, de Russen zouden eens moeten denken dat ze weer wat in Cuba kunnen gaan doen.



Waarom opeens dat nucleair accoord met Teheran, terwijl de Amerikanen 5 jaar terug heftig tegenspartelden om dezelfde voorwaarden te accepteren ?

-Welnu, Iran kan dan gas aan Europa leveren, waardoor de Russen een hak gezet wordt.



Oftewel, "what is NOT in the news" want DAT is het.



Koude Oorlog 2.0 wordt hier door de Amerikanen uitgerold.

En waar is waar, blokkeer de Russische energie uitvoer en je krijgt het land economisch op de knieën.



Maar helpt het ? Ik denk het niet, want Putin haalt steeds strakkere banden met China aan, waar de energievraag nog immer groot is. De infrastructuur om dat gas via Siberië naar China te krijgen, wordt steeds verder vervolmaakt.



We gaan zien