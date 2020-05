quote:

fintech schreef:

bubbles grows ...till they bursts.Niets menselijks is ons vreemd. Het ligt in ons menszijn besloten. Wij houden van bubbles. En het liefst zo groot mogelijk. Tot dat ze barsten.... en dan beginnen we gewoon weer opnieuw. Het is ons met de paplepel ingegeven.Denk aan je kindertijd. Niets mooier om de grootste zeepbel te blazen en daarna met volle energie de volgende... We scheppen hier een groot genoegen in.Alleen de bubbles op wereldlijk formaat kunnen we niet zo goed overzien. Die komen uit onverwachte hoek. Uit eigen gewin wil bijna iedereen graag meedoen. Maar het moment waarop ie daadwerkelijk barst is zo moeilijk te voorspellen dat menigeen die spanning niet aan kan en er zelfs paniekreacties ontstaan.Momenteel kijken we met zijn allen naar de steeds groter wordende bubble. De spanning neemt ongekende vormen aan. Wanneer zal ie barsten. Morgen, over twee jaar of drie jaar? Kun je het tegenhouden? Kun je je er tegen indekken? Hele scenario's worden uit de kast getrokken. Er ontstaan zelfs enkele nieuwe bubbles door. Die barsten straks gewoon mee. Om het barsten uit te stellen kun je de omgevingscondities aanpassen. Maar voorkomen kun je het niet. Op dit moment worden er honderden miljarden in de economie gepompt met als doel een tegenwicht te bieden aan de almaar groeiende bubble. Daarmee wordt bereikt dat het moment waarop de bubble barst wordt uitgesteld. In de tussentijd probeert men de economie op orde te krijgen zodat de basis voor een nieuwe bubble kan worden gelegd. Maar daar zal enige tijd overheen gaan. De teleurstelling na het barsten zal groot zijn. Veel mensen zullen teneergeslagen zijn. En het kost flink wat tijd alvorens men opnieuw aan de volgende bubble zal willen meedoen. Eerst moeten de resten van de oude bubble worden opgeruimd. En daarna moet er hard gewerkt worden om de condities voor een nieuwe bubble te creëren. En niet iedereen zal het zich kunnen permiteren om daar opnieuw aan mee te doen. Daarom moet je ruimschoots voordat de bubble barst je maatregelen treffen.Dat betekent dat je tijdig moet afhaken en afwachten tot het moment daar is. Voorwaar geen gemakkelijke opgave. Je kan namelijk niet meer meedoen en dat druist in tegen onze natuur. Je bent op zoek naar alternatieven, naar wat straks schaars maar gewild zal zijn. Stenen, goud, grond, langlopende Duitse staatsobligaties, emerging markets...? Je weet het niet. Sommigen hebben er slapeloze nachten van. Het komt allemaal aan op timing. Straks is alles misschien voor een habbekrats te koop. Maar wacht niet te lang. Want ook geld heeft een beperkte waarde. Kortom, tijdig instappen. Instappen in wat zijn waarde behoudt, in wat gewild is, in wat voorziet in onze primaire levensbehoeften. Wonen, energie, medische verzorging en voeding horen daar ook bij. Risicobereidheid, spreiding, opbouw van asset mix, het ligt allemaal in elkaars verlengde. Want zodra het prille herstel zich aftekent moeten de bakens opnieuw verzet worden. Hoewel, aan energie blijft altijd behoefte. Denk eens aan bijvoorbeeld de Russische beurs. Volg de trends en ontwikkelingen op afstand, stap niet in zodat je objectief blijft. Laat je niet leiden door de massa. Er kunnen ook valse bubbles zijn. Het is vrijwel onmogelijk om op het dieptepunt in te stappen, net als dat het vrijwel onmogelijk is het hoogtepunt te kiezen.