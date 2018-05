'Ga short op puinhoop België'



In de zoektocht naar de opvolger van Griekenland, heeft het Britse beurshuis Independent Strategy het volgende slachtoffer geïdentificeerd: België. Ons land, dat volgens de Britten nog teveel gezien wordt als 'een tweederangs Duitsland', is volgens hen 'gewoon een puinhoop'.



(tijd) - België volgt daarmee in een lange rij van landen die al werden genoemd als het volgende Griekenland. Onder andere het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Hongarije, Maleisië en Japan passeerden al de revue. Maar nu adviseert Independent Strategy dus om short te gaan op België.



'België is voorlopig uit het vizier gebleven', klinkt het. 'De CDS-premies en lange rente zijn nog maar net beginnen stijgen, en staan momenteel maar een fractie boven het gemiddelde op lange termijn. Alsof België een tweederangs Duitsland is.' Duitsland wordt traditioneel gezien als dé veilige haven van de eurozone.



'Yet, Belgium is a mess', vinden de analisten van Independent Strategy. Een puinhoop dus. 'De schuldgraad is 100 procent van het bruto binnenlands product, waar die enkele jaren geleden nog 84 procent was. En het tekort op de begroting bedraagt 5 procent van het bbp.' Dat is een pak minder dan Griekenland, waar het tekort zo'n 125 procent van het bbp is en het tekort op de begroting de 13 procent zou overstijgen. Maar toch is België er volgens Independent Strategy op bepaalde vlakken erger aan toe dan Griekenland & Co.



'België heeft voor 69 procent van het bbp schulden in het buitenland, terwijl de private sector voor een bedrag van 162 procent van het bbp is blootgesteld aan buitenlandse investeerders. Daarmee laat België de PIGS achter zich. Enkel het VK en Ierland hangen meer af van het buitenland', schrijft het beurshuis. Een beroep doen op buitenlandse investeerders wordt gezien als een risico, omdat zij doorgaans minder trouw zijn. Als een vertrouwenscrisis ontstaat, zijn buitenlanders doorgaans de eersten om overheidspapier te verkopen.



POLITIEKE IMPASSE





En voor België speelt er nog een extra factor mee. Dat is niet erg verrassend de politieke instabiliteit van ons land. 'Er is geen regering in België, nu de laatste regering op het 'taalzwaard' is gevallen. En er is weinig hoop dat er de komende maanden wel een regering komt. Voorlopig begrijpen de markten niets van de communautaire problemen, en vegen ze het fluitend onder de mat.'



Maar volgens het beurshuis slaan de markten daar de bal mis. 'In tegenstelling tot de Grieken, die graag Griek zijn en in Griekenland vertoeven, wil een groot deel van de Belgen liefst in een staat van hun eigen creatie wonen. Dat is geen goede omgeving om beslissingen te nemen die de schuldgraad kunnen terugdringen, noch om politieke compromissen te kunnen sluiten waar de internationale reputatie van het land van afhangen.'



'Elke politieke crisis brengt België dichter bij een ontbinding' gaat het rapport voort. Het zou niet slim zijn om te gokken dat deze crisis de laatste is. Voorzichtiger zou zijn om in te zetten dat deze crisis het begin van het eindspel is voor België.'



Het rapport van de Britten veroorzaakt voorlopig weinig rimpels op de obligatiemarkt. De Belgische lange rente daalt met 1 basispunt, wat betekent dat er iets meer kopers dan verkopers zijn van Belgisch schuldpapier. Er is dus nog enig vertrouwen.



Ben Serrure