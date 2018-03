quote: Hirsch schreef:

Ik gebruik Lynx nu een paar maanden.

Voordelen vergeleken met ABN AMRO zijn de lagere transactiekosten en het feit dat je bij Lynx geen bewaarloon betaalt.

Wil je realtime-koersen dan kost je dat wel 5 euro per maand. Ik gebruik die extra toepassing niet, want realtime koersen heb je tegenwoordig immers gratis bij Iex en de telegraaf.

De nadelen van Lynx: ik vind het platform behoorlijk ingewikkeld. Waarschijnlijk ben ik er te stom voor of een te grote amateur, maar makkelijk vind ik het niet. Als je een aankoop doet op een buitenlandse beurs dan leen je dat bedrag van lynx. Je hebt dan bijv. een schuld bij lynx in dollars. Je bent dan beschermd tegen een valuta-risico maar je betaalt ook wel rente over het bedrag. Wil je dat niet dan moet je een extra transactie doen: dus dollars kopen, kost je weer transactiekosten. Bovendien blijf je met wat restantjes zitten. Bij ABN-AMRO is een buitenlandse aankoop veel simpeler. Bij de helpdesk kunnen ze mij niet uitgelegd krijgen waarom dit zo moet. Maar weer, misschien ben ik er wel te stom voor :-)



Zo stom ben je niet, latka!

Is beslist een punt.



Groet.

dat je euros stort, maar zowel een euro en een dollar rekening hebt iss normaal , zelfs bij mainstream .nl bank zoals binck.Door euro storting word je euro rekening positief en je dollar rekening is nul.dus tja...euro stort je, in de plus dus en krijg je rente overdollars rekening , als je USA aandelen koopt dan gaat je dollar rekening in de min, dat kost je rentefijne daaraan is dat je zelf kunt kiezen of je wel of niet je euros in dollars omzetwanneer je dat niet doet, dan loopt je alleen voor je winst of verlies op je usa aandelen een valuta risicowanneer je het wel volledig omzet dan heb je dus geen plus en min rente, maar wel een valutarisicoweer dus blij dat je kunt kiezen tussen je euro en dollar rekening bij broker zoals interactive brokers (=platform van lynx) of binck bankJe kunt dus zelf kiezen of je je valutarisico volledig afdekt, half of juist niet of alles ertussenin. Dit lijkt mij sterk te prefereren boven een systeem waarin je dat niet kunt.En als jij denk dat ABN amro gratis jouw euros in dollars omzet dan moet je dat maar eens beter bekijken. Zijn niet de filantropen onder de brokers.