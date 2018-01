Ik bespeur in sommige draadjes dat bepaalde forumleden klaarblijkelijk het lange weekend niet aan kunnen en als tijdverdrijf elkaar maar weer eens in de haren beginnen te vliegen.

Tijd voor wat bezigheidstherapie.

Ik ben eens in mijn archief gedoken en kwam een aantal markante uitspraken tegen.





Blauwpetje: Lijkt toch wel veel op de hoop dat je na de kerst de kalkoen nog kunt reanimeren.

Corné van Zeijl: “het blijft duwen aan een touwtje”.

De Pareltjeszoeker: “bejaarden en kinderen zijn geen werklozen, maar economische afdankertjes en toekomstig economisch kapitaal”.

Jan Wandelaar: vooruitkijken is nog moeilijker dan iets doorzien.

Adek 2001: Denk als een hond. Alleen het moment telt.

Bos Taurus: Nu krijg je een beeld van een stelletje loosers die dachten dat ze de zilvervloot binnen zagen varen.

JBL: Als statisticus kun je naar elke gewenste uitkomst toerekenen.

Reversal: De domheid staat altijd klaar om zichzelf te bewonderen!

Zzzaai: Gedragen door de wind, varen wij met ons schip tegen de tijdszone in, waardoor we eerder aankomen dan dat wij vertrokken...

BJL: Niet gehinderd door enige kennis spreekt het makkelijkst.

Hendrikus: het enige dat bij Citi goed draait is volgens mij de kantine, waar de medewerkers na het leegeten van de neus een kopje koffie kunnen nuttigen.

Drpipi10: Alleen een wijs man verandert van mening op basis van veranderende omstandigheden.

TGO1: ambtenaren en uitkeringstrekkers, de één zit thuis op de bank, de ander in een gemeentehuis, maar allebei doen ze even veel.

Zoefzoef001: Je hebt ook ouderen die nog goed zelfstandig kunnen handelen.

Jojobuitenzorg: Soms denk ik wel eens,zo oud als ik er uit zie word ik nóóit.

Oppakker: Maar ja dat was vroeguh , toen zat een veter nog gewoon

in je schoen en nu tussen de billen.

Litle Johnie: De mens lijdt het meest onder het lijden dat hij vreest.

Nul N. Noppes: Er bestaat geen short voor 'dames', dat heet hotpants.

Pcrs7: Mensen gaan vanzelf met elkaar handelen, dat komt door de ongelijke verdeling van talenten.

BJL: U leeft blijkbaar in een roze droomwereld. Hopelijk bevalt het.

Duco Douwtra: De koopman die zich wel eens vergist, brengt meer geld in de kist, dan de perfectionist, die de aansluiting mist.

Bos Taurus: Goed nieuws is geen nieuws.

Vlokkenfeest: inzake TA valt nu ook te verklaren waarom apen, dolfijnen en dartpijlen het zo vaak beter doen. Die kunnen geen lijnen trekken.

Marique: Als er forse winst wordt gemaakt is een stevig dividend nog wel te verdedigen, maar met al te uitbundige aandeleninkoop zaag je tak waar je op zit aan de verkeerde kant af.

Dirk340: het enige wat ik hier plaatste is dat XXX een vakman is, maar dat ie moeite gaat krijgen met het aanschaffen van een overhemd omdat ie een dikke nek krijgt.

Kees100: Als ik je lees krijg ik soms de associatie met iemand die in z'n studententijd wat te veel liep te trippen op lsd en nog steeds aan 't hallucineren is.

HandeR: Het is duidelijk weer zondag. Allen naar de kerk. Die heet nu iex.

Henkiepenkie: Nou, beter een gat in je hand dan een hand in je gat, zeggen we hier altijd.

Croissant: "Ze gieten je vol met wonderolie, en dan naaien ze je reet dicht" (Scheringa/Lone Star).

Skank: Over de gedupeerde klanten die zoveel poten zijn uitgedraaid dat al waren ze duizendpoten geweest ze nu beter als worm door het leven konden.

The man: Unilever en Ahold gaan failliet, want we kunnen in de toekomst ons eten printen.

PCRS7: Het principe waar de overheid mee opereert is :breek hun benen, geef ze krukken en zeg dan:zie je wel, zonder ons kunnen ze niet lopen.

De Pareltjeszoeker: Er bestaat ook nog zoiets als "Liegen alsof het er gedrukt staat" of het Chinese spreekwoord: "Men heeft de spraak gekregen, om de gedachte te verbergen."

Tenslotte Krotenkokert: Wie niet steelt of erft, zal werken tot hij sterft.

En zo is het maar net.



Behoorlijk wat wijsheid op één hoop.

Iedereen heeft het natuurlijk al begrepen, wie leest heeft geen tijd om te kibbelen.

Misschien een aardig tijdverdrijf om de lijst aan te vullen met de meest opmerkelijke uitspraken over 2009.



Oh ja, iedereen nog een gezond.... bla bla bla... en vooral een respectvol en toegeeflijk 2010 toegewenst.



