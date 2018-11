'Eind 2010 deal over wereldwijde bankentaks'



Gordon Brown praatte op 1 april met Angela Merkel (Foto Reuters)



Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland staan dicht bij een akkoord over een wereldwijde bankentaks, die de sector miljarden per jaar zal kosten. Dat zegt de Britse premier Gordon Brown in een gesprek met de Financial Times. Hij hoopt dat alles rond raakt op de G20-top van november in Seoel.



(tijd) - Volgens Brown staan de neuzen nu in dezelfde richting en zijn het VK, Frankrijk en Duitsland het erover eens dat een wereldwijde bankentaks noodzakelijk is. Hij hoopt dat de Verenigde Staten zich ook achter het project zullen scharen.



Hoewel in het VK verkiezingen voor de deur staan, voert Brown druk diplomatiek overleg om een wereldwijde regeling over een heffing op de banken uit te dokteren. 'De relatie tussen banken en maatschappij moet veranderen', zei hij aan de Financial Times.



Brown wil dat dat de G20-top in Seoel in november het eens wordt over een wereldwijde bankentaks. De top van G20 van juni in Toronto lijkt hem te vroeg. Daarnaast moet er ook overeenstemming worden bereikt over een versterking van het kapitaal van de banken, zodat ze in de toekomst beter gewapend zijn voor een crisis.



Hoeveel de Britse banken zou moeten bijdragen, wou Brown niet zeggen. Hij verwees alleen naar Duitsland, waar Angela Merkel op 1,2 miljard euro rekent, en naar de VS, waar de heffing 10 miljard dollar zou moeten opbrengen. De opbrengst van de Duitse bankentaks zal gestort worden in een noodfonds.



