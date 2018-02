Silver Wheaton Corp. SLW.TO 29.37 0.25 0.86% 29.13 29.60 21.21 40.80 242,895 9,763.8Tahoe Resources Inc. THO.TO 11.86 -0.17 -1.41% 11.86 12.06 9.58 22.13 572,059 2,785.4Pretium Resources Inc. PVG 10.84 -0.20 -1.77% 10.80 11.13 6.22 12.53 642,253 1,960.0Coeur dAlene Mines Corp. CDE 9.73 -0.09 -0.92% 9.71 9.95 6.22 16.41 1,381,135 1,760.0Silver Standard Resources Inc. SSO.TO 14.29 -0.50 -3.38% 14.27 14.84 8.79 20.48 122,005 1,287.3McEwen Mining Inc. MUX 3.07 -0.06 -1.92% 3.04 3.15 2.09 4.92 1,178,474 919.7Silvercorp Metals Inc. SVM.TO 4.61 -0.33 -6.68% 4.61 5.07 2.03 5.90 718,445 580.6Sabina Gold & Silver Corp. SBB.TO 1.78 0.02 1.14% 1.74 1.79 0.84 1.87 208,514 295.0Bear Creek Mining Corp. BCM.V 2.28 -0.05 -2.15% 2.17 2.34 1.69 3.77 26,679 176.9Alexco Resources Corp. AXR.TO 2.03 -0.01 -0.49% 2.03 2.05 1.25 3.31 9,800 143.2Avino Silver & Gold Mines Ltd. ASM.V 2.42 0.01 0.41% 2.36 2.44 1.43 4.05 8,600 95.5Austral Gold Limited AGD.AX 0.18 0.01 6.06% 0.16 0.18 0.12 0.23 70,000 69.1Minco Silver Corp. MSV.TO 1.19 0.01 0.85% 1.19 1.20 0.83 2.05 9,756 54.2Golden Minerals Company AUMN 0.59 -0.01 -2.24% 0.58 0.60 0.31 1.16 64,419 52.5Silver Bear Resources Inc SBR.TO 0.39 -0.01 -2.50% 0.39 0.40 0.09 0.53 9,700 47.8Silver Mines Limited SVL.AX 0.16 -0.01 -3.03% 0.16 0.17 0.10 0.31 632,475 45.3Solitario Exploration & Royalty XPL 0.85 0.01 1.15% 0.82 0.85 0.43 0.95 11,843 32.9Southern Silver Exploration Corp. SSV.V 0.46 0.00 -1.08% 0.46 0.47 0.08 0.66 12,000 29.6Paramount Gold and Silver Corp. PZG 1.72 -0.08 -4.44% 1.72 1.80 1.37 2.93 30,796 27.0Aurcana Corp. AUN.V 0.38 0.02 4.17% 0.38 0.38 0.24 0.80 3,668 23.9Quaterra Resources Inc. QTA.V 0.11 -0.01 -4.55% 0.11 0.11 0.06 0.15 2,000 21.1Maya Gold & Silver Inc. MYA.V 0.14 0.00 -3.45% 0.14 0.14 0.10 0.27 189,000 21.0Abcourt Mines Inc. ABI.V 0.10 -0.01 -5.00% 0.10 0.10 0.07 0.13 7,000 19.8Starcore International Mines Ltd SAM.TO 0.53 0.00 0.00% 0.53 0.53 0.42 0.91 9,401 19.6Platina Resources Limited PGM.AX 0.12 -0.01 -4.00% 0.12 0.12 0.03 0.19 298,700 19.2Resource and Investment NL RNI.AX 0.08 0.00 1.33% 0.08 0.08 0.01 0.11 103,133 18.0Thundelarra Exploration Ltd. THX.AX 0.06 0.00 0.00% 0.06 0.06 0.04 0.07 100,000 17.7Rockhaven Resources Ltd. RK.V 0.16 -0.01 -5.88% 0.16 0.17 0.14 0.29 8,000 14.3Salazar Resources Limited SRL.V 0.16 0.00 0.00% 0.16 0.16 0.07 0.18 500 13.7Vendome Resources Corp VDR.V 0.13 -0.01 -3.70% 0.13 0.14 0.05 0.35 110,000 11.2© 2017 MiningFeeds.com. All rights reserved. (This site is formed from a merger of Mining Nerds and Highgrade Review.)