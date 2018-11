Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

quote: timytee schreef:

Wie is de bron, ofwel waar lees je dat? In Reuters zie ik nl nog niks. Alvast bedankt.

Wie is de bron, ofwel waar lees je dat? In Reuters zie ik nl nog niks. Alvast bedankt.

Staat op de site van RBS onder persberichten;Requirement that RBS shall not pay investors any dividends or coupons on existing hybrid capital instruments (including preference shares and B Shares) or exercise any call rights in respect of such existing securities for a two year period unless there is a legal obligation to do so. The extent and timing of this obligation and the securities which it will impact is subject to further discussion between RBS, HM Treasury and the EC.