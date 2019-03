Ik heb helaas een zeer negatieve ervaring met verkoper Harm van Wijk van SlimBeleggen.com / BeursBulletin BV Ik heb zijn Trading Navigator Methode gekocht. Dit viel me direct al tegen - het voldeed totaal niet aan mijn verwachting. Mr. van Wijk dacht onder de wettelijke bedenktermijn van consumenten uit te komen door in zijn voorwaarden in kleine lettertjes condities te verbinden aan zijn "niet goed geld terug garantie". Dat heeft niets te maken met de wettelijke bedenktijd die ik als consument heb. Uiteindelijk heb ik mijn geld via een incassobureau terug kunnen krijgen - maar nu draai ik vermoedelijk zelf op voor de incassokosten (omdat Harm van Wijk de terugbetaling niet via het incassobureau gedaan heeft, maar rechtstreeks op mijn rekening). Het is een oplichter en zijn cursussen zijn warrige samenraapsels - dus kijk uit waar je aan begint.

Meneertje Van Wijk heeft een verdienmodel dat niet jofel is. Zijn 'producten' zijn gebaseerd op een simpele rekenregel die elke belegger kan hanteren bij een trendende markt. Als er geen sprake is van een duidelijke trend, zijn zijn 'beurstips' waardeloos en betaalt de klant abonnementsgeld en vervolgens transactiekosten voor alle beurstips, inclusief die voor de vele missers. Bellen met het bedrijfje levert een pauzeloze peptalk op van meneertje Van Wijk. Er is geen 'team van analisten' zoals hij suggereert. Het bedrijf leunt op de vergoeding die het ontvangt voor redactiewerk aan de bedrijven die Turbo's en Trackers in de markt zetten. Zijn Turbo-portefeuille is ter ziele gegaan door een gigantisch negatief rendement waarbij klanten - als die er al waren - méér dan hun inleg zijn kwijtgeraakt. Hoe dat kan? Nou gewoon, na een negatief rendement van meer dan 40% heeft hij het 'concept' veranderd. Namelijk naast het gebruik van Turbo's ook putopties inzetten om het neerwaarts risico af te dekken. Vervolgens wordt verlangd om bij te storten. Wie daar gehoor aan heeft gegeven, is vervolgens meer dan 80% kwijtgeraakt. Inmiddels is de Turbo-portefeuille vervangen door een evenzo speculatief 'product'. Want tja, je moet wát. Ook de Cooption-portefeuille heeft belegges naast een hoop rompslomp alleen maar veel geld gekost. Afblijven dus en in een grote boog om dit signeur heen lopen. Iets positiefs te melden over dit heerschap? Ja! Hij heeft een goede rechtsbijstandsverzekering!

