De werkelijkheid komt steeds dichter bij



De kamer van koophandel pak al groots uit op de voorpagina van de KVK krantje



De grootste daling productie van de bouw sinds de tweede wereld oorlog W011

Denk eens realistisch over de toeleveranciers!

Ik denk personelijk dat dit een grootte sneeuwbal effect gaat worden de hypotheek markt is moeilijk begaanbaar en de werkeloze golf moet nog komen

In Engeland staan al een miljoen huizen leeg in verband met deze diep treurige nieuws berichten verwacht ik een dip die zijn weerga niet ken





Huizenprijzen in Gelderland gedaald

VELP - De huizenprijzen in Gelderland zijn in een jaar tijd met gemiddeld zeven procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek



Het Internationaal Monetair Fonds voorspelt dat een groot aantal landen in de wereld nog te maken krijgt met een significante correctie op de huizenmarkt.



Het fonds noemt met name Nederland als voorbeeld waar de daling van de huizenprijzen mogelijk nog een heel eind te gaan heeft.



Tijdens vorige periodes van krimp daalden de prijzen van woningen in Nederland een kleine 25% sterker dan tot nu toe het geval is, stelt het IMF. Daarmee is het verschil met het verleden in Nederland groter dan in de andere westerse landen die werden onderzocht.



Positieve berichten zijn er ook natuurlijk is dit op een positieve peilers gebaseerd ?



Ik gelooft er niet in



We maken een behoorlijk krachtig én duurzaam economisch herstel mee", zegt Han de Jong, hoofdeconoom van ABN AMRO. "We zijn daarmee optimistischer dan de meeste marktpartijen. Onze boodschap is vandaag ook nog moeilijk te verkopen gezien de bijna-depressie ervaring van amper zes maanden geleden."



Het herstel is gebouwd op stevige pijlers, zegt Han de Jong: "Dalende huizenprijzen en dure olie hadden al voor de val van Lehman Brothers de economie in een gewone recessie geduwd. Nu stabiliseren de huizenprijzen en is de olieprijs fors teruggevallen van de pieken van vorig jaar. Bedrijven vullen ook opnieuw hun voorraden aan, wat het V-herstel in de industrie verklaart. Dit voorraadmotortje onder de industrie gaat zeker nog 4 kwartalen mee. Daarnaast hebben de beleidsmakers na de val van Lehman Brothers het systeem gered. Zij zullen die monetaire en budgettaire steun niet snel afbouwen."



Trek uw eigen conclusie de daling is in gezet



