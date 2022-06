Aandeel Ageas BRU:AGS.BL, BE0974264930

Rechtbank wijst claims Fortisbeleggers af

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag heeft de claims tegen de staat van een aantal beleggers in Fortis woensdag afgewezen. Volgens de rechtbank valt het het ministerie van Financiën niet te verwijten dat de beleggers schade hebben geleden.



De zaak heeft betrekking op de redding en uiteindelijke nationalisatie van delen van het beursgenoteerde Fortis. Beleggers stellen dat de staat, in de persoon van minister Wouter Bos van Financiën, heeft gesuggereerd dat het veilig was om geld in Fortis te steken, terwijl hij wist dat dit niet zo was.



Verder had Bos de markt op de hoogte moeten brengen van zijn plannen delen van het concern te nationaliseren.



Rechter

De rechtbank deelde deze stellingen niet. Volgens de rechter is er geen bewijs dat de minister beleggers bewust op het verkeerde been heeft gezet.



De rechter toonde begrip voor het besluit de onderhandelingen over nationalisatie geheim te houden. Als deze publiek waren geworden, had dit schadelijke effecten kunnen hebben. Bijvoorbeeld omdat dit spaarders zou hebben kunnen aanzetten geld bij de banken weg te halen.



Procedures

Onafhankelijk van de zaken in Den Haag hebben de Vereniging van Effectenbezitters en de stichting FortisEffect procedures lopen bij de rechtbank in Amsterdam. Vorige maand werd een verzoek voor een voorlopig getuigenverhoor door FortisEffect door deze rechter toegewezen.



Advocaat Adriaan de Gier van FortisEffect zei in een reactie teleurgesteld te zijn over de uitspraak. ''Het is toch niet leuk. Ik hoop dat er goed genoeg is geprocedeerd. De redenering van de rechtbank is onjuist en onbegrijpelijk.''



Uitspraken

Hij voegde eraan toe dat verschillende rechters vaak tot verschillende uitspraken komen. ''In onze beschikking staat dat de rechtbank Amsterdam van oordeel is dat niet uitgesloten is dat er wel sprake was van onrechtmatigheid.''



De staat voerde vorig jaar oktober twee reddingsacties uit. In eerste instantie zouden Nederland, België en Luxemburg kapitaalinjecties doen. Toen bleek dat dit niet afdoende was om het concern te redden, werd besloten om over te gaan tot nationalisatie. Na de bekendmaking hiervan kelderde het aandeel Fortis op de beurs.



