Rik Dhoest(asset manager bij Delta Lloyd, dus niet de minste)sprak dit weekend in de tijd over Nyrstar. Deze zij :“ een overname op lange termijn kan niet uitgesloten worden. Glencore, een van de grootste grondstoffentraders ter wereld en tevens grootaandeelhouder van Nyrstar, zien we als de belangrijkste partij die een overname kan overwegen”.Nyrstar zit idd in een sector waar de laatste veel overnamegeruchten de ronde doen. The big boys praten luidop over “ acquisitions”(zie onder, artikel 2). Als één van hen een overname doet , is de kans groot dat de rest zal volgen. Voor glencore zou dit dan Nyrstar zijn(aangezien ze al GROOTaandeelhouder zijn). Hier was al eerder speculatie over.In dezelfde krant van 4/12/2009, zegt Patrick Casselman in een ander artikel dat Nyrstar nog steeds laag genoteerd staat. )Vandaag komen twee mijnreuzen met het volgende nieuws:De twee mijnreuze BHP Billiton en Rio Tinto hebben gisteren hun handtekening gezet onder een samenwerkingsakkoord. “Het akkoord wordt fel gecontesteerd door staalproducenten in Europa en Azië. Zij vrezen dat een 'monopoliepositie' de prijs voor ijzererts zal opdrijven”.(zie onder, artikel 1)BHP en Rio krijgen hierdoor een concurrentievoordeel. Vroeg of laat zal de rest toch moeten volgen….Het is een sector waar enorme kostenbesparingen mogelijk zijn door samenwerking. BHP en Rio hebben al actie ondernomen, Anglo-Swiss miner Thursday said it continues to evaluate both transformative and bolt-on acquisitions as part of a broader strategy to grow the company. Glencore…Dit blijft natuurlijk speculerenATRIKEL 1:De twee mijnreuzen BHP Billiton en Rio Tinto hebben eindelijk hun handtekening gezet onder een samenwerkingsakkoord voor ijzerertsontginning in Australië. Met de creatie van een 50/50-joint venture willen de twee 10 miljard dollar besparen.(tijd) - De details van de overeenkomst zijn rond, een half jaar na de aankondiging van de samenwerkingsintentie. Het akkoord wordt fel gecontesteerd door staalproducenten in Europa en Azië. Zij vrezen dat een 'monopoliepositie' de prijs voor ijzererts zal opdrijven. Het akkoord moet nog de goedkeuring krijgen van de mededingingsautoriteiten in Australië en Europa. Rio Tinto en BHP Billiton denken dat de joint venture tegen medio 2010 helemaal rond zal zijn. Analist Glyn Lawcock van UBS meent dat de oprichting van een joint venture de speculatie op een volledige overname op korte termijn fnuikt. Hij erkent wel dat BHP mogelijk eerst de wateren verkent vooralleer een overnamebod te lanceren op langere termijn. Rio en BHP zijn de nummer 2 en 3 in de ijzerertssector. Het Braziliaanse Vale is de wereldleider.De deal in juni kwam er nadat een kapitaalinjectie van 19,5 miljard dollar door het Chinese staatsbedrijf Chinalco in Rio werd afgeblazen. Rio-aandeelhouders zagen een instap van Chinalco niet zitten. Meteen daarop kondigde Rio aan 15 miljard vers kapitaal op te halen en te gaan samenwerken met BHP. ( zie tijd)ATIKEL 2: Xstrata: M&A, Projects Key To Strategy; 2010 Capex at $6.8BDJDNLONDON (Dow Jones)--Anglo-Swiss miner Xstrata PLC (XTA.LN) Thursday said it continues to evaluate both transformative and bolt-on acquisitions as part of a broader strategy to grow the company.Xstrata is also looking at organic growth and plans to spend $6.8 billion in capital expenditure next year, the company said in a presentation posted to its Web site.The company's guidance for 2010 is $1.9 billion in sustaining capex and $4.9 billion for expansionary capex, primarily in coal, copper and nickel projects( van het forum gehaald)