Boskalis « Terug naar discussie overzicht

'Project Boskalis groter dan verwacht'VRIJDAG 16 OKTOBER 2009, 09:58 | 109 keer gelezen

AMSTERDAM (AFN) - De schaal van het Gorgon-project dat Boskalis binnensleepte is groter dan analist Edwin de Jong van SNS Securities had gedacht. Het contract heeft een waarde van 500 miljoen euro op een orderboek van 3 miljard euro aan het eind van het eerste half jaar.



Bovendien is de duur van het project kort, wat goed is voor de inzet van de vloot van Boskalis in 2010, aldus De Jong. De werkzaamheden gaan begin 2010 van start en worden naar verwachting eind 2011 afgerond. ,,We zullen onze prognoses en koersdoel moeten aanpassen'', aldus De Jong.



SNS heeft een 'hold'-advies en een koersdoel van 17 euro. Om 9.50 uur noteerde Boskalis 4,1 procent hoger op 25,60 euro, terwijl de AEX-index 0,7 procent steeg tot 327,57 punten.









Het koersdoel aanpassen doen analisten altijd als het beter of slechter gaat. Ik ben meer benieuwd welk koersdoeldat wordt. Gezien de potentie van Boka is elk koersdoel onder de 28,00 a 29,00 ongeloofwaardig.



Ik denk, dat SNS niet hoger zal komen dan 25,00 en dat is dan al heel wat



Trouwens de verschillen in koersdoelen van de instellingen zijn op zich al nooit geloofwaardig.Het zou niet zo mogen zijn, dat er fondsen met verschillen van 100% worden gewaardeerd. Dit is eerder gebeurd bij AMG



Ga maar op je eigen kennis en gevoel af en handel daarnaar.