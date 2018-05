Vastgoed « Terug naar discussie overzicht

Vraag winkelruimte neemt structureel fors af

16 nov 2009



AMSTERDAM (AFN) - De behoefte aan fysieke winkelruimte in Nederland zal in de komende vijf jaar structureel met 7 tot 9 procent afnemen onder invloed van winkelen via internet. Dat voorspelde bedrijfsmakelaar Jones Lang LaSalle, die maandag een rapport presenteerde over de winkelstraten in Nederlandse binnensteden.



Internet snoept al jaren omzet af van de verkopen in fysieke winkels. Consumenten kiezen voor internetaankopen, omdat de prijs vaak lager ligt dan in de winkel. Bovendien speelt het gemak van thuisbezorgen vaak een rol. Ook de beperkte openingstijden van fysieke winkels duwt veel consumenten richting het internet.



De dalende vraag naar winkelruimte wordt in de komende vijf jaar volgens de onderzoeker vooral zichtbaar in de aangrenzende straten van het centrale winkelgebied. Richard Dallinga, hoofd van de detailhandelsdivisie in Nederland: ,,Verschillende branches verdwijnen uit de centrale winkelstraat en ondernemingen die in de aangrenzende straten zaten, schuiven door. Daardoor ontstaat leegstand op de B-locaties.''



Straatbeeld



In het rapport stelt Jones Lang LaSalle dat het winkelgebied hierdoor van uiterlijk verandert. Vlieg-, muziek- en boekwinkels verdwijnen steeds meer uit het straatbeeld en er komen er steeds meer die een enkel merk voeren. Wel blijft er ruimte voor onder meer muziek- en boekwinkels die aparte locaties kiezen. Zo besloot Selexys in Maastricht zich in een kerk te vestigen.



De fysieke winkels worden voor bedrijven als M&M's en Nivea uithangborden. Zij openden in respectievelijk New York en Berlijn een eigen winkel. In Nederland kennen we op dit vlak de winkel van Heineken in Amsterdam, Heineken The City. ,,Merken die je nooit in winkelstraten zag, zie je nu opduiken'', aldus Dallinga. De onderzoeker meent dat hierdoor het beeld in de winkelstraat bepaald wordt door meer uitgesproken winkels. ,,De winkelstraten worden zo veel aantrekkelijker.''



Internet



Terwijl op de lange termijn internet de vraag naar winkelruimte drukt, speelt op de korte termijn de recessie een rol. Jones Lang LaSalle verwacht dat omzet in de branche, die tot nu toe fors daalde door een voorzichtige consument, pas in 2010 zal stabiliseren. ,,Je ziet kleinere ondernemers failliet gaan, met name in de aangrenzende straten van het centrale winkelgebied.''



Het is volgens Dallinga niet alleen maar kommer en kwel voor de detailhandelaar. De fysieke winkel en internet kunnen goed samenwerken. Internet kan volgens de onderzoeker een extra verkoopmogelijkheid zijn voor retailers. Zo heeft H&M een internetwinkel, waarbij producten teruggebracht kunnen worden naar een fysieke winkel als ze niet bevallen. ,,En kleine retailers kunnen met een internetpagina of -shop een veel groter publiek bereiken'', aldus Dallinga. Bovendien blijft een dagje fysiek shoppen nog steeds een populaire bezigheid voor veel Nederlanders, al gaan sommigen daarbij met een paar uurtjes surfen op internet wel beter voorbereid de stad in.