1929 ? crisis ? welke crisis ? OMZET VAN FARMALINE SINDS DE LOCKDOWN MEER DAN VERDUBBELD Apotheken zien omzet stevig dalen, online concurrenten boomen Het zijn hoogdagen voor online apotheken. Hoewel de fysieke apotheken de voorbije weken open bleven, bestelden heel wat Belgen hun voorschriftvrije medicijnen en verzorgingsproducten liever vanuit hun veilige zetel. Pakjesbezorgers krijgen bestellingen amper verwerkt: “Piek van eindejaarsdagen is er nu élke dag. En meer” Het gemak van online winkelen is in deze crisistijd bijna een noodzaak geworden. We bestellen vanuit ons kot dan ook dermate veel bij webwinkels dat onze pakjesbezorgers de massale toestroom amper nog krijgen behapt. “De eenmalige piek van de eindejaarsdagen zien we nu élke dag, en zelfs meer”, zegt bpost. Bpost vraagt hulp van bedrijven: “Nu al meer pakjes dan met eindejaar” Bpost maakt afspraken met bedrijven om de enorme toestroom aan pakjes het hoofd te kunnen bieden. Er wordt gevraagd om leveringen meer te spreiden en het aantal pakjes dat firma’s kunnen meegeven wordt beperkt. Zo moest Standaard Boekhandel bijvoorbeeld noodgedwongen zelf z’n pakjes naar het verdeelcentrum brengen, schrijft ‘De Tijd’. Volgens bpost is er nood aan goede afspraken. “We zitten met ongekende volumes. Het gaat nu al om meer pakjes dan tijdens de eindejaarsperiode”, zegt woordvoerster Barbara Van Speybrouck. “Door nu afspraken te maken, zorgen we dat we geen enkele klant moeten tegenhouden.”

