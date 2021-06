Naar mijn idee slaat een ieder hier de plank volkomen mis. Als je praat over 'beleggers risico' dan bedoel je dat de belegger het risico loopt om z'n ingelegde geld kwijt raken aan een bedrijf waarvan het management de weg volslagen kwijt is geraakt. Door dit 'mismanagement' is al menig bedrijf op de fles gegaan.



Natuurlijk is de belegger zich bewust van het feit dat hij/zij risico loopt met het instappen in een bepaalt fonds. Echter het is altijd nog zo dat de belegger zelf bepaald hoeveel risico hij/zij neemt en dit niet moet afhangen van willekeur van de Nederlandse overheid of een paar CEO's van grote financieële conglomoraten.



Het plaatje wordt echter volstrekt anders, wanneer toezichthouders, de Nederlandse staat, geen toezicht houden. Waardoor vervolgens grote financieële instellingen in de problemen komen, vooral door mismanagement. Het vervelende in deze is dat als de grote financieële instellingen in problemen komen dit een z.g.n. 'Domino effect' veroorzaakt in de rest van de markt.



Hierdoor is de bijvoorbeeld de huidige economische crisis ontstaan. Niemand kan met stelligheid stellen dat de belegger dit risico van te voren kon incalculeren.



Zolang de mogenlijkheid bestaat dat mensen op niveau van Madoff kunnen acteren zonder dat er, afdoende staatscontrole op dit soort figuren is, belegd iedere belegger met een niet van te voren in te calculeren risico.



In casu de Nederlandse financieële instellingen ligt de zaak erg gecompliceerd. Dit werd nog eens benadrukt in het programma Zembla waarin het reilen en zeilen van ING aan de kaak werd gesteld.



Duidelijk kwam de arrogantie van het bankwezen naar voren. Ook de schuldigen aan het ING debacel werden uitgebreid voor het voetlicht gebracht.



Zoals voormalig minister Kok, welke willens en wetens heeft meegewerkt aan een groot financieël monolog als ING. Duidelijk kwam naar voren dat het management maling had aan de overheid, spaarder en de beleggers. Alles onder het mom we zijn nu zo groot, dat de staat het zich niet kan veroorloven ons te laten omvallen als het fout afloopt.



De slotconclusie van Zembla in deze was dat het onverantwoord was en is om een zo'n grote finanieële instelling in Nederland toe te staan. Het totale bedrag wat door ING op de balans staat is notabene ruim 3 x het nationale bruto binnenlands product! Je kunt je er toch niets bij voorstellen als dat fout afloopt!



En laten we eerijk zijn, hoever stond ING van de afgrond? Wat als er geen steun van de Nederlandse staat was gekomen? Bestaat de Nederlandse staat niet uit de inwoners van Nederland? Brengen die niet toevallig de belastingen op, welke zijn aangewend om ING van een val in de bewuste afgrond te behoeden?



Zo'n verhaal kun je idem dito maken over ABN/Fortis. Hoe vaak is er niet gewaarschuwd tegen het samengaan van deze financieële conglomoraten? Toch is het, alweer van de PvdA, de huidige minister van financieën die zijn fiat aan deze overname heeft gegeven. Met als gevolg een debacel van astronomische omvang. Of dacht u nu werkelijk dat het met de huidige staatsteun, zo'n 35miljard, klaar was?



Ergelijk is het vervolgens dat diezelfde belastingbetalers inmiddels het kind van de rekening zijn.



Voor de hoeveelste keer zegt u? Veel te vaak. Eerst bijspringen met een reddingslijn om de val in de afgrong te voorkomen.



Vervolgens een rentepercentage voorgeschoteld te krijgen wat niet in verhouding staat tot het door de ECB vastgestelde basistarief door er een 'risico opslag' op te leggen.



Tenslotte het goedkoop verkregen geld van de ECB, tegen 1% rente, niet uit te lenen aan bedrijven welke hun credieten moeten verlengen vanwege een, door het falen van het financieële systeem, ineen gestorte omzet/winst. Dit uitsluitend ten behoefe van het voorkomen van een ongewild/ongewenst faillissement. Om vervolgens nog maar te zwijgen van de woekerrente, 8%, die wordt berekend als er wel een crediet wordt verstrekt.



Zo wordt door de financieële instellingen, de door hen zelf veroorzaakte verliezen, weer over de rug van de belastingbetalers opgehaald.



Wat is nu het betoog in deze? Als het toezicht op de financieële instellingen afdoende was geweest, zaten we nu niet in de huidige crisis.



Dan stonden de beursen wereldwijd niet op de huidige, door dit ontbrekende toezicht, gigantische verliezen.



Dan hoorde je hier, in de koffiekamer (jammer dat er geen bier wordt geschonken), niets over getergde beleggers en beleggersrisico's.



Nee, dan hoorde je zaken m.b.t. koersen en bedrijfswinsten. Evenals het gebruikelijke gewouwel over 'shorters', koersmanipulatie, pump and dump acties, beursgangen etc.



Mijn conclusie in deze is heel simpel, een belegger weet welke risico's hij/zij neemt. Dit risico mag echter niet afhankelijk zijn door gefoesel in achterkamertjes in Den Haag of directiekamers van grote financieële conglomoraten. Met als stok achter de deur, als het fout gaat, betaald de belastingbetaler.



Anders gezegt het wordt tijd dat er een grote schoonmaakt in de witteboorden criminaliteit wordt gehouden, opdat de belegger weer weet wat zijn/haar risico is.



Prettig weekend.