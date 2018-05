Zo nu en dan tref je in de media een bericht waar je eigenlijk al jaren op zit te wachten. Hier in de KK bestaat er grote belangstelling voor zonne-energie en hebben we een mooi forum over zonne-energie. Daarnaast zijn er wat langetermijnbeleggers die al jaren in bedrijven als RWE, Siemens zitten en goed beseffen waarmee ze bezig zijn. Je vraagt je vaker af: Kunnen ze hun know how nu niet bundelen om de problemen van de toekomst aan te pakken en dan komt er plots een megaproject waarin nu juist deze grootste twintig Duitse bedrijven de handen ineenslaan.



Inclusief de grootste Duitse herverzekeraar Münchener Rück, met de grootste Duitse bank als het ook op langetermijninvesteringen aankomt en onder begeleiding van de beste technische know how van onder andere RWE en Siemens. De andere namen worden nog gepubliceerd.



Het project past volledig in het huidige tijdsbeeld. Eigenlijk een soort Deltaplan zoals we dat in Nederland in de jaren 60 van de vorige eeuw durfden op te stellen. Een bijna niet te realiseren droom werd toch maar gerealiseerd.



Hetzelfde zou moeten kunnen in de Sahara en op andere plaatsen in Afrika. Massale energie-opwekking voor de 21-ste eeuw.











Solarstrom aus Afrika



Deutsches 400-Milliarden-Projekt



Es klingt wie ein modernes Märchen aus tausendundeiner Nacht: Unter Federführung deutscher Konzerne sollen in den Wüsten Afrikas offenbar riesige Solarkraftwerke entstehen. An dem Projekt mit einem Volumen von 400 Milliarden Euro sind neben der Münchener Rück auch Siemens, die Deutsche Bank und RWE beteiligt.



München - 20 große Konzerne planen einem Zeitungsbericht zufolge, deutsche Haushalte mit Solarstrom aus Afrika zu versorgen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" (SZ, Dienstagausgabe) berichtet, wollen sich die Firmen, darunter die Münchener Rück , Siemens , die Deutsche Bank und RWE , Mitte Juli zu einem Konsortium für das Vorhaben zusammenschließen. Der Bau riesiger Solarkraftwerke in den Wüsten des afrikanischen Kontinents soll demnach 400 Milliarden Euro kosten und in zehn Jahren den ersten Strom liefern.







Solaranlage in China: Nach den Plänen von Münchener Rück, Siemens und Co. sollen solche Kraftwerke demnächst auch in den Wüsten Afrikas entstehen



Das Projekt gilt laut "SZ" als eine der größten privaten Ökostrom-Initiativen aller Zeiten. Trotz Wirtschaftskrise will das Konsortium damit den Kampf gegen den Klimawandel vorantreiben und sich weltweit an die Spitze der grünen Technologie stellen. Das Milliardenprojekt Desertec solle vor allem beweisen, dass sich Strom auf diese Weise auch wirtschaftlich produzieren lässt.



An der Spitze der Gruppe steht der weltgrößte Rückversicherer Münchener Rück. "Wir wollen eine Initiative gründen, um in den nächsten zwei bis drei Jahren konkrete Umsetzungspläne auf den Tisch zu legen", sagte Vorstand Torsten Jeworrek der Zeitung. Bereits am 13. Juli kommen die Firmen demnach zur konstituierenden Sitzung in München zusammen.



Noch hält der Konzern die Teilnehmerliste unter Verschluss. Angehören wollen der Gruppe der Kraftwerksbauer laut "SZ" jedoch Siemens, Deutschlands zweitgrößter Energieversorger RWE und die Deutsche Bank. Auch Bundesministerien und der Club of Rome sollen bei der Gründung mit am Tisch sitzen. Dieser Zusammenschluss führender Wissenschaftler, Politiker und Manager verfolgt die Idee afrikanischen Solarstroms schon seit Jahren. Bislang aber ließ sich kein Großprojekt in Afrika realisieren. Mittelfristig sollen auch europäische und nordafrikanische Partner für das ehrgeizige Projekt gewonnen werden.





Mit dem Milliardenprojekt wollen die Unterzeichner das ungeheure Energiepotenzial in den Wüsten südlich des Mittelmeeres erschließen. Denkbar seien Solarkraftwerke an mehreren Standorten in Nordafrika, erklärte Jeworrek. Wichtigstes Kriterium: Die Anlagen müssen in politisch stabilen Ländern stehen. "Technisch ist das Projekt realisierbar", sagte Jeworrek. In der kalifornischen Mojave-Wüste und in Spanien gebe es bereits erste Anlagen. Die Kraftwerke bündeln über Spiegel Sonnenlicht, erhitzen Spezialöl und wandeln dessen Wärme in Wasserdampf für den Antrieb von Turbinen um. Damit unterscheiden sie sich von Photovoltaik-Anlagen, die Strom direkt produzieren.





