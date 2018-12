Beleggers zien een probleem pas aankomen als...

Geschreven door Jack Hoogland



De grote massa beleggers ziet een probleem (of opportuniteit) pas aankomen als ze ermee om de oren wordt geslagen.



Het is verstandig om dit voor altijd te onthouden. Dat geldt trouwens ook voor ons. Want als je je huiswerk doet, serieuze analyses maakt en op basis daarvan een trend ziet aankomen, dan ben je als belegger gegarandeerd veel te vroeg.



Ruim drie maanden geleden gaf ik u in dit artikel al het best denkbare voorbeeld van de hierboven vermelde quote.



Regelrechte fraude

Het was toen al ruim een jaar bekend dat het Amerikaanse farmabedrijf MiMedx (MDXG) een regelrechte fraude is. Maar beleggers negeerden de vele berichten en bleven massaal het aandeel kopen.



Waardoor de koers in een jaar tijd met 125% steeg tot $18 eind januari.



Pas toen op 20 februari het bericht kwam dat MDXG de publicatie van haar jaarcijfers moest uitstellen, brak er plotseling paniek uit en daalde de koers met 40% op één dag.



Vervolgens bewoog de koers maandenlang zijwaarts en tikte in mei zelfs nog even $10 aan. Veel beleggers besloten blijkbaar om de feiten alsnog te negeren.



Definitieve klap

Begin juni kwam de definitieve klap. MDXG berichtte dat ze haar cijfers van vorige jaren moest aanpassen, waarop begin juli het bericht volgde dat CEO Parker Petit is opgestapt.



Pas nu beleggers met de feiten om de oren zijn geslagen, begrijpen ze dat MDXG een regelrechte fraude is. Met als gevolg een koersdaling van $18 eind januari naar ruim $3 nu.



Ofwel 80% in nog geen zes maanden tijd.



Dit is het meest duidelijk denkbare voorbeeld van hoe beleggers een probleem net zo lang negeren tot ze ermee om de oren worden geslagen.

Tesla

We zien hetzelfde bij onder meer Tesla. Tesla staat er financieel dramatisch voor, lijdt enorme verliezen en stevent op een faillissement af.



Tesla's obligatieleningen hebben een junk-rating (junk = rommel) en noteren nu 9% rente. Áls Tesla dus al opnieuw geld zou kunnen lenen op de obligatiemarkt, dan moet het bedrijf 9% rente ophoesten. Onmogelijke situatie.



Je hoeft zelfs maar naar Elon Musk's gedrag in de media en op Twitter te kijken, en je weet dat het de foute kant op aan het gaan is. Alle problemen zijn nu de schuld van shortsellers en journalisten.



Toch heeft een grote schare beleggers nog steeds vertrouwen in Tesla.



Zodra straks echter de berichten komen dat Tesla in liquiditeitsproblemen zit en dat ze leveranciers niet meer betaalt, zal er paniek uitbreken. Dan gaan we net zulke koersdalingen zien als op de koersgrafiek hierboven.



Dezelfde toestanden bij veel andere tech-aandelen

Hetzelfde soort toestanden (maar dan iets minder mediageniek) zien we bij veel andere tech-aandelen. Eén voorbeeld daarvan vindt u in dit artikel van eind juni.



Door stijgende rente, een handelsoorlog en een liquiditeit opdweilende Fed wordt liquiditeit steeds schaarser. Waardoor het voor verlieslijdende bedrijven steeds moeilijker wordt om nieuw geld aan te trekken.



Met als gevolg dat de situatie voor structureel verlies lijdende bedrijven (zoals TSLA) steeds benauwder wordt.



Fraudes, faillissementen, enorme koersdalingen

Voor ons rapport "De Nieuwe Internet Hype" bouwden we een lijst van 43 peperdure aandelen van veelal verlies lijdende bedrijven.



Zo'n grote lijst is ideaal omdat het je in staat stelt om veel kleine posities in te nemen. In dit artikel beschrijf ik waarom dat belangrijk is.



Bij die 43 aandelen gaan we faillissementen als gevolg van fraude zien, gaan we reguliere faillissementen zien en gaan we (net als in 2000/01) koersdalingen van 80% tot 90% zien bij bedrijven die zullen overleven of nu zelfs al winst maken.



Het is onvermijdelijk.



Zodra het straks gebeurt, zal het (net als bij MDXG) gebeuren met 40% koersdalingen op één dag. Zullen beleggers in zéér snel tempo hun (blinde) vertrouwen verliezen.



