Magna ontfermt zich over Opel

30 mei 2009, 7:35 | ANP

BERLIJN (AFN) - De Canadese auto-onderdelenproducent Magna neemt de noodlijdende autofabrikant Opel over van het Amerikaanse autoconcern General Motors (GM). Dat heeft de Duitse minister van Financiën Peer Steinbrück zaterdagochtend rond twee uur in Berlijn bekendgemaakt, zo berichtten Duitse media.



,,We hebben een akkoord'', zei Steinbrück tegen verslaggevers na urenlang overleg tussen Duitse politici, Amerikaanse regeringsfunctionarissen en leidinggevenden van GM en Magna. Het Canadese Magna krijgt steun van de Russische bank Sberbank en de Russische autofabrikant GAZ, die in Rusland Opels wil gaan fabriceren.



Opel kan rekenen op een overbruggingskrediet van 1,5 miljard euro van de Duitse regering en 4,5 miljard euro aan leengaranties, aldus Steinbrück. Ook blijven de vier Opel-fabrieken in Duitsland open. Een ander belangrijk punt was de oprichting van een stichting die Opel beschermt in geval van een GM-faillissement.



Banen



Nog niet alle details over het akkoord zijn naar buiten gebracht. Magna zei eerder dat het ruim 500 miljoen euro wil investeren in Opel, maar dat het ongeveer 10.000 banen in Europa wil schrappen, waaronder 2500 in Duitsland. In het voorstel stond ook dat 35 procent van het bedrijf in handen zou blijven van GM, naast 10 procent in bezit van Opel-medewerkers.



Het hoofd van GM Europa, Carl-Peter Forster sprak van ,,een nieuwe toekomst voor Opel, de werknemers, het bedrijf en het merk''. Hij voegde echter toe dat er nog harde onderhandelingen zullen volgen over de kleine lettertjes. De tweede topman van Magna, Siegfried Wolf, schatte dat het contract over ongeveer vijf weken wordt getekend.



Bankroet



De Duitse regering had haast bij het veiligstellen van Opel's toekomst, doordat het financieel noodlijdende GM naar verwachting maandag bankroet aanvraagt. Steinbrück benadrukte dat de overheid haar besluit niet licht had opgevat. Maar de risico's wegen volgens hem op tegen de gevolgen van een mogelijk faillissement van Opel.



De Italiaanse autofabrikant Fiat trok zich vrijdag op het laatste moment terug, omdat het niet nog meer concessies wilde doen.



Verkiezingen



De redding van Opel is van groot belang voor Duitsland. Het bedrijf is er ooit opgericht en biedt op verschillende plaatsen nog werk aan 25.000 mensen. Verder vinden er later dit jaar verkiezingen plaats in Duitsland, waardoor Duitse politici zich de ondergang van Opel niet kunnen veroorloven.



De grote bemoeienis van de Duitse regering heeft echter ergernis veroorzaakt bij andere Europese landen. Opel heeft buiten Duitsland ook fabrieken in onder andere België, Spanje en Groot-Brittannië. Al deze bedrijven zitten in grote financiële nood door de neergang van hun moederconcern GM.